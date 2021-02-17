"Бросив в тюрьму или насильно выдавив из страны практически всех, кто связан с политической оппозицией, белорусские власти нацелились на правозащитников и журналистов, единственное преступление которых заключалось в том, что они документировали грубые нарушения прав человека, совершённые силами безопасности после оспариваемых президентских выборов в августе прошлого года", - заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг.

В частности, с обысками пришли в минский офис общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ), а также в дома журналистов и членов их семей.

Аналогичным по географии образом обыскивали и активистов лишенного регистрации в Беларуси Правозащитного центра "Весна", членов их семей, а также два минских офиса организации.

С обысками пришли и к членам независимого Белорусского профессионального союза работников радиоэлектронной промышленности (профсоюз РЭП) – в их дома, квартиры их близких и в офисы в Минске и регионах.

Как сообщил Следственный комитет, обыски проходят "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности" в рамках расследования уголовного дела по статье 342 Уголовного Кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Между тем, как поясняют правозащитники "Весны", именно помощь гражданам, пострадавшим в ходе репрессий, все чаще становится фактическим поводом для возбуждения уголовных дел в отношении белорусов, защищающих права человека.

Офис Белорусской ассоциации журналистов опечатали, печать изъяли

Первым об обыске у себя дома сообщил зампредседателя БАЖ Борис Горецкий. Его буквально подняли с постели, в квартире находились жена и трое маленьких детей. Спустя 10 минут стало известно, что пришли домой к председателю БАЖ Андрею Бастунцу и другому его заместителю - юристу Олегу Агееву.

Как рассказывает Борис Горецкий, к нему пришли в 7.25 утра, настойчиво звонили в дверь. Через несколько минут из окна он увидел, что силовики в форме идут к подъезду с болгаркой, чтобы вырезать двери. Борис из окна попросил не использовать силовые варианты, предупредил, что в квартире дети и вышел открыть дверь, подняв вверх руки, "показывая, что у него нет никакого оружия, ничего. После этого следователи отпустили «силовую группу".

Обыск длился около четырех часов. С санкции прокуратуры его провели сотрудники Следственного комитета в рамках ст. 342 УК. По словам Горецкого, "обыскали все, заглянули в каждую косметичку, в мусорное ведро, в холодильник, стиральную машину, открыли банку с кофе, с чаем, прощупали в детских вещах каждый карман".

У Бориса Горецкого изъяли два бело-красно-белых флага, два ноутбука, телефоны, флеш-карты, сим-карты, книги известных белорусских писателей Владимира Орлова и Владимира Некляева. У юристки Кристины Рихтер в ходе обыска изъяли телефон, а также документы, связанные с работой БАЖ.

Дома у Андрея Бастунца обыска не было, его сразу увезли в офис БАЖ, где после обыска изъяли оргтехнику, сейф вместе с печатью организации, заявлениями на вступление в организацию. Офис опечатан.

Как отмечает Андрей Бастунец, все, что происходит в Беларуси, связано с общей тенденцией давления на гражданское общество и политическую оппозицию. С ним согласен и зампредседателя ПЦ "Весна" Валентин Стефанович: "Люди входили на протесты не потому, что их организовывали правозащитники или журналисты. Мы работаем с последствиями того, что происходит в стране, а всю ответственность за происходящее несут власти".

"Бросив в тюрьму или насильно выдавив из страны практически всех, кто связан с политической оппозицией, белорусские власти нацелились на правозащитников и журналистов"

В Минске обыски прошли в двух офисах ПЦ "Весна" и дома у руководителя организации, известного правозащитника Алеся Беляцкого. Как рассказал Стефанович, у Беляцкого изъяты ноутбук, мобильный телефон и блокноты с записями, в офисе – оргтехника и деловая переписка. Последний обыск закончился 16 февраля после 22.00. Как сказал Алесь Беляцкий, при обысках "искали материалы, которые свидетельствовали бы о финансировании действий, которые грубо нарушают общественный порядок".

У юриста "Весны" Павла Сапелко в ходе обыска изъяли всю технику. У координатора кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрея Полуды - технику, банковскую карточку и личные деньги.

В Витебске прошли обыски у правозащитника Павла Левинова и в квартире его матери, где он зарегистрирован. В Бресте с обысками пришли к родителям волонтеров Екатерины Божко и Анны Богданович. Прошли обыски и в офисе Могилевского отделения "Весны", и у местных правозащитников - Алексея Колчина, Бориса Бухеля, Александра Буракова-младшего и Александра Буракова-старшего.

В ходе обыска в Речице в квартире родителей сооснователя фонда BYSOL Андрея Стрижака изъяли старые телефон и винчестер. Также обыск происходит в съемной квартире Стрижака в Гомеле. С обысками приходили и к руководителю филиала "Весны" в Мозыре, и к руководителю в Светлогорске – Елене Маслюковой.

Кроме того, обыску подвергся лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, председатель профсоюза Василий Завадский, член РЭП Игорь Комлик и Андрей Комлик-Яматин, эксперт по цифровой безопасности Николай Кванталиани, а также активисты в регионах.

В ходе обыска в минском офисе профсоюза РЭП изъяли все средства связи, ноутбуки. Забрали почти все документы, в том числе бухгалтерские, разнообразные печатные и агитационные материалы, личные деньги. "Неприятным сюрпризом оказалась "находка" охотничьего патрона в диване на кухне", - говорит руководитель профсоюза РЭП Василий Завадский.

Представительство Евросоюза от имени диппредставительств стран ЕС, а также США, Швейцария и Великобритания назвали неприемлемой облаву на правозащитников, журналистов и профсоюзы

"Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться. Власти преследуют правозащитников, журналистов, представителей профсоюзов и адвокатов. 16 февраля по всей стране прошли обыски в домах и офисах не менее тридцати активистов, в том числе правозащитного центра "Весна" и Белорусской ассоциации журналистов. Это неприемлемо", - говорится в совместном заявлении.

"Белорусов преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов. Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении", - констатируют дипломаты.

"Мы продолжим координировать наши меры в отношении ситуации с правами человека в стране. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси", - подчеркивается в заявлении.

Международные организации и объединения требуют прекратить репрессии против журналистов, правозащитников и независимых профсоюзов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро высказала свою озабоченность представителю Беларуси при ОБСЕ Андрею Дапкюнасу. И призвала белорусские власти привести свою политику и практику в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ в отношении свободы СИ и безопасности журналистов. Об этом говорится в официальном заявлении представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

С призывом к властям Беларуси "уважать права правозащитников в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ" и "не криминализировать законную правозащитную деятельность" обратился глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

"Эскалация запугивания и нападок на гражданское общество и СМИ, правозащитников, профсоюзы - с обысками, нарушающими свободы и верховенство закона - это неприемлемо. Только уважение прав человека и свободные и справедливые выборы могут гарантировать стабильность и суверенитет": так пресс-секретарь Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Петер Стано прокомментировал обыски у журналистов и правозащитников в Беларуси в Твиттере.

В комментарии БелаПАН Петер Стано подчеркнул, что "народ Беларуси подвергается преследованиям за осуществление своих основных прав путем мирного протеста против фальсифицированных выборов в августе 2020 года и продолжающейся жестокости правоохранительных органов (…). Прошли сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусы лишены самых основных прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении. На сегодняшний день собраны сотни задокументированных случаев пыток".

Петер Стано отметил, что "любые дальнейшие санкции будут приняты Советом ЕС единогласно". И напомнил, что Евросоюз уже ввел санкции в отношении 84 физических и 7 юридических лиц, которых считает ответственными за фальсификацию выборов и репрессии против мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов.

Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ) потребовали от властей Беларуси немедленно прекратить преследование журналистов и "Белорусской ассоциации журналистов", - сообщается на сайте EFJ. Кроме того, в заявлении содержится призыв к ОБСЕ, Совету Европы и Евросоюзу "принять меры для восстановления верховенства закона в Беларуси".

Притеснение журналистов и правозащитников в Беларуси неприемлемо, - заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Беларуси прекратить беззаконие и преследование гражданского общества после обысков в правозащитном центре "Весна", БАЖе, профсоюзах и у независимых журналистов".

С совместным заявлением выступили представители 25 организаций гражданского общества Беларуси. Они призывают международные организации и институции публично выразить свою оценку по поводу преследования белорусских правозащитников и гражданских активистов, а также использовать все возможные способы для оказания влияния на изменение сложившейся ситуации.