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С 30 июля свою деятельность в Минске прекращает Гёте-Институт, пишет Zerkalo.io. Организация работала в Беларуси 27 лет. Последние две недели ее представители занимались тем, что сворачивали проекты и работу библиотеки, сообщается на странице организации в Facebook.
В Минске прекращает деятельность Гёте-Институт, проработавший в Беларуси 27 лет
© Shutterstock nuotr.

О том, что Гёте-Институт должен прекратить свою работу в нашей стране, стало известно в конце июня. Также работу прекращает и Германская служба академических обменов.

Гёте-Институт работал в Минске с 1993 года, Служба академических обменов Германии — с 2003 года.

Цель института — популяризация немецкого языка за границей и содействие международному культурному сотрудничеству.

Генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт, как писало издание Deutsche Welle, назвал требование о прекращении деятельности немецкой организации в Беларуси «беспрецедентным случаем для Гёте-Института, 157 представительств которого по всему миру могут беспрепятственно осуществлять свою работу».

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