В Минск начинаются полеты еще из трех городов Ирака, все билеты распроданы

Это города Басра (1.327.000 жителей), Сулеймания (677.000 жителей) и Эрбиль (846.000 жителей).
Первый рейс из Сулеймании запланирован на сегодня, 02 августа, он ожидается в 14:50.
Полеты в Басру запланированы по четвергам с 5 августа по 29 октября 2021 года, в Сулейманию — по понедельникам с 2 августа по 25 августа, в Эрбиль — по субботам с 7 августа по 30 октября.
Все билеты на самолеты из Басры в Минск распроданы до 26 августа, а из Эрбиля – до конца октября.
Delfi напоминает, что за минувшие сутки задержаны 287 нелегальных мигрантов, которые пришли в Литву из Беларуси.
В понедельник с полуночи до утра пришли еще 109 человек.
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