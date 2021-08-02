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В Минск стартуют полеты из еще трех городов Ирака. Информация об этом появилась в онлайн-табло Национального аэропорта Минск и в сезонном расписании. Рейсы будет выполнять иракская национальная авиакомпания Iraqi Airways, пишет The Village.
В Минск начинаются полеты еще из трех городов Ирака, все билеты распроданы
© AFP / Scanpix

Это города Басра (1.327.000 жителей), Сулеймания (677.000 жителей) и Эрбиль (846.000 жителей).

Первый рейс из Сулеймании запланирован на сегодня, 02 августа, он ожидается в 14:50.

Полеты в Басру запланированы по четвергам с 5 августа по 29 октября 2021 года, в Сулейманию — по понедельникам с 2 августа по 25 августа, в Эрбиль — по субботам с 7 августа по 30 октября.

Все билеты на самолеты из Басры в Минск распроданы до 26 августа, а из Эрбиля – до конца октября.

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