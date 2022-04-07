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Белорусские силовики задержали подозреваемых в причастности к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами, обеспечивающей движение железнодорожных составов.
В Беларуси задержали "рельсовых партизан"
© Twitter nuotr.

Первое задержание было проведено в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа. Задержаны трое жителей Бобруйска, один из них получил ранения.

По данным правозащитного центра "Вясна", при задержании подозреваемые оказывали активное сопротивление и пытались скрыться, поэтому силы безопасности применили оружие.

Один из задержанных получил ранения и находится в медицинском учреждении. Другим оказана медицинская помощь на месте.

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Кроме того, 30 марта полиция задержала еще одного работника БЖД, сотрудника Барановичского отделения БЖД и администратора тематических ресурсов БЖД в сетя "ВКонтакте" и "Одноклассники" — Валентина Самасюка.

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