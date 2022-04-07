В Беларуси задержали "рельсовых партизан"

Первое задержание было проведено в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа. Задержаны трое жителей Бобруйска, один из них получил ранения.
По данным правозащитного центра "Вясна", при задержании подозреваемые оказывали активное сопротивление и пытались скрыться, поэтому силы безопасности применили оружие.
Один из задержанных получил ранения и находится в медицинском учреждении. Другим оказана медицинская помощь на месте.
Кроме того, 30 марта полиция задержала еще одного работника БЖД, сотрудника Барановичского отделения БЖД и администратора тематических ресурсов БЖД в сетя "ВКонтакте" и "Одноклассники" — Валентина Самасюка.
Belarusian TV has aired the arrest of 3 “Railway Partisans” caught while sabotaging rail infrastructure in order to slow down Russia’s troop redeployment from Kyiv to the Donbas.
Yauheni, Dzmitry and Uladzimir were all brutally beaten or shot in the knees.
These men are heroes! pic.twitter.com/YM2rgpnOi3
— Visegrád 24 (@visegrad24) April 6, 2022
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