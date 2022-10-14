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Глава МИД Беларуси Макей заявил, что есть сведения о подготовке "сопредельными странами провокаций против Беларуси". Режим КТО дает силовым структурам широкие полномочия.
В Беларуси введен режим контртеррористической операции
© AFP / Scanpix

В Беларуси введен режим контртеррористической операции (КТО), наделяющий силовые структуры широкими полномочиями, включая задержание для установления личности, запреты на передвижения, установление прослушки, контроль за любыми коммуникациями и беспрепятственный доступ в любые помещения. "Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", - сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью газете "Известия", обнародованном в пятницу, 14 октября.

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Как пояснил Макей, есть информация о том, что "отдельные сопредельные государства" планируют "провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси".

Vladimiras Makėjus
Vladimiras Makėjus
© Scanpix

Александр Лукашенко 4 октября заявил, что Польша и Литва наращивают военные силы у белорусских границ. Спустя неделю Минобороны в Минске сообщило, что в Беларуси начата проверка вооруженных сил страны, при этом было особо отмечено, что проведенные мероприятия "демонстрируют готовность к нанесению неприемлемого ущерба агрессору".

Возможность вступления Беларуси в войну против Украины


Масштабные военные мероприятия на территории Беларуси на текущей неделе привлекли внимание Украины и Запада, которые полагают, что происходящее в Беларуси может быть признаком готовности Лукашенко предоставить свою армию для поддержки России в ее войне против Украины, отмечает агентство Reuters.

10 октября Лукашенко приказал белорусским войскам разместиться вместе с российскими солдатами возле границы с Украиной в ответ на, как было заявлено, "явную угрозу Беларуси со стороны Киева и ее союзников на Западе".

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Deutsche Welle
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