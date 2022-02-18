В Беларуси освободили гражданку Швейцарии Наталью Херше

В Беларуси вышла на свободу гражданка Швейцарии Наталья Херше,признанная политической заключенной. "Наконец! Наталья Херше освобождена сегодня после 17 месяцев заключения в Беларуси", - написал в пятницу, 18 февраля, в микроблоге Twitter президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Он сообщил, что Херше встретили ее брат и швейцарский посол в Минске Кристине Хонеггер, она вернется в Швейцарию. Кассис заявил, что рад успеху дипломатических усилий по освобождению Херше, и пообещал принять меры для выхода всех остальных политзаключенных в Беларуси на свободу.

Дело Натальи Херше

Приехавшую в отпуск в Минск Наталью Херше, которая более десяти лет живет в Швейцарии, задержали 19 сентября 2020 года на женском марше. В декабре того же года ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободыв колонии общего режима за то, что она сорвала балаклаву с сотрудника ОМОНа. Белорусские правозащитники признали Херше политической заключенной.

Власти Швейцарии неоднократно призывали Минск освободить Херше. В частности, парламентарии этой страны обратились с открытым письмом к МИД Беларуси и назвали преследование гражданки Швейцарии и других политзаключенных серьезным бременем для двусторонних отношений.