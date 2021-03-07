В Беларуси назвали число женщин-политзаключенных

В Беларуси 38 женщин признаны политическими заключенными, в том числе несколько журналисток и правозащитниц. Как минимум 49 женщин находятся в местах заключения или под домашним арестом. Такие данные опубликовал белорусский правозащитный центр "Весна" в воскресенье, 7 марта, призвав накануне Международного дня борьбы за права женщин поддержать тех, кто оказался в Беларуси жертвами политически мотивированных преследований.
По данным организации, с начала избирательной кампании на президентских выборах 2020 года против женщин в Беларуси было возбуждено как минимум 141 уголовное дело в связи с их политическими убеждениями. "Как никогда до этого, огромное количество женщин было брошено за решетку по политическим мотивам", - констатируют правозащитники.
Как минимум 17 женщин в стране по решению суда находятся на "домашней химии" (ограничение свободы, при котором осужденный не направляется в исправительное учреждение, но обязан соблюдать ряд правил, в том числе регулярно отмечаться в милиции. - Ред.).
Женщина, приговоренная судом в Беларуси к самому суровому наказанию по политическим мотивам, - гражданка Швейцарии Наталья Херше, задержанная во время так называемого "Блестящего марша" в Минске в сентябре 2020 года. Она получила 2,5 года колонии за то, что "оказала сопротивление с насилием" 22-летнему сотруднику ОМОНа Сергею Кончику.
Список женщин, признанных правозащитным сообществом Беларуси, политзаключенными, опубликован на сайте ПЦ "Весна".
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