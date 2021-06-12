Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс

В Беларуси внесли изменения в Трудовой кодекс. С 30 июня 2021 года у работодателей появятся новые основания для увольнений сотрудников: отсутствие на работе из-за административного ареста, участие или "принуждение" других работников к участию в забастовке, сбор или распространение сведений об организации. Кроме того, бастующего смогут уволить без уведомления или согласия профсоюза. Устанавливается также запрет на проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Зачем в Беларуси изменили трудовое законодательство и к чему это приведет?

"В целях защиты нацбезопасности и здоровья населения"

В Минтруда и соцзащиты Беларуси отмечают, что изменения в трудовом законодательстве дополнительно регулируют "привлечение к дисциплинарной ответственности работников, а также их отстранение от работы за противоправные действия". Кроме того, "в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения регулируются вопросы проведения забастовок", - отметили в ведомстве.

Белорусские власти не скрывают, что причиной для внесения изменений в Трудовой кодекс стали протесты после президентских выборов. "Предпосылки для изменений законодательства принес минувший год, когда отдельные работники активно призывали к остановке конвейеров, поставив под удар работу целых предприятий. Ведь некоторые - из разряда особо опасных - например, "Гродно Азот". Безответственность могла обернуться катастрофой", - заявил замминистра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов.

Сейчас на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты, забастовки будут вовсе запрещены, в целом же основанием для забастовки может быть только решение трудовых споров. "И, конечно же, чтобы забастовка была законной, нужно пройти всю процедуру ее объявления", - добавил Старовойтов.

Изменения в Трудовом кодексе вводят запрет на забастовку

В свою очередь, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук считает, что изменения в Трудовом кодексе, по сути дела, вводят запрет на забастовку. "И раньше в наших условиях забастовку провести было чрезвычайно сложно, можно сказать невозможно. Поэтому их не было с 1995 года, настолько согласование и прохождение всех процедур было сложным. Теперь за призывы к забастовке следуют санкции, увольнения и даже уголовная ответственность", - отмечает Ярошук.

"Когда я занимался созданием стачечного комитета, то, по сути, я призывал к забастовке, но наказания какого-то серьезного мне за это быть не могло. Для того, чтобы меня уволить, подвели под уголовную статью, - говорит лидер стачкома "Гродно Азот" Юрий Рововой (Ровового в Беларусти обвиняют по ст.200 УК "Насильственное принуждение к стачке", из-за этого он вынужден был уехать из страны. - Ред.). - Теперь с этим можно бороться быстрее. Призываешь к забастовке - мешаешь другим выполнять трудовые обязанности. Просто так можно заблокировать пропуск и не пускать тебя на работу, уволить".

Увольнения за административный арест узаконили

В целом же поправки в законодательстве просто узаконили те процессы, которые и так происходили на белорусских предприятиях после августа 2020 года, считает лидер стачкома: "Например, на "Гродно Азот" работников увольняли за прогул в то время, как они отбывали административный арест. Людям, которые пытались опротестовать свое незаконное увольнение в суде, было отказано".

Для Александра Ярошука изменения также не стали новостью - с августа санкции, прописанные в обновленном Трудовом кодексе, де-факто не раз применялись в отношении работников, проявлявших свою гражданскую позицию. "Неоднократно имели место увольнения за то, что люди отбывали административное наказание, хотя это было незаконно. Формально находили повод в том, что сотрудник совершил прогул. Но теперь обновили законодательную базу и наниматель сможет совершенно законно уволить того, кто попадает на "сутки", - говорит Ярошук.

Собеседник также отмечает, что изменения в Трудовом кодексе отменяют согласование увольнения работников с профсоюзами. Именно благодаря этой норме, прописанной в ряде коллективных договоров, около полугода не могли уволить ушедших в стачку работников "Беларуськалия" - независимый профсоюз просто не давал на это согласия. Все изменения, по мнению Александра Ярошука, критически ограничивают права трудящихся.

Изменения узаконили накануне рассмотрения Беларуси в МКТ

Профсоюзный лидер обращает внимание, что изменения в Трудовой кодекс были приняты 28 мая - за неделю до того, как Международная конференция труда должна была рассмотреть невыполнение Беларусью Конвенции №87 Международной организации труда "О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы".

"Я участвовал в этом мероприятии в качестве делегата Международной конфедерации профсоюзов. Рассмотрение Беларуси вызвало огромный резонанс, я не припомню ни одного случая, чтобы такое было при рассмотрении какой-либо страны, которая находится в коротком списке стран-нарушителей прав трудящихся и профсоюзов. Внесение поправок накануне Международной конференции труда - это или провокация, или безрассудство, или и то, и другое. Это еще раз говорит о нигилизме белорусских властей", - отмечает Александр Ярошук.

По его словам, позицию Международной конфедерации профсоюзов по ситуации в Беларуси на заседании поддержало подавляющее большинства выступающих, которые представляли и правительства, и профсоюзы, и трудящихся. Что касается позиции белорусских властей, то ее разделили правительства России, Китая, Кубы, Венесуэлы и некоторых других стран.

В свою очередь, глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда (был руководителем инициативной группы Лукашенко на выборах 2020 года. - Ред.) считает претензии МОТ к Беларуси необоснованными. "Как минимум, нелогичными являются некие нарекания на якобы недостаточный уровень социального диалога в стране, которые транслируются в МОТ с подачи тех, кто стремится сегодня подорвать экономику нашей страны, - подчеркнул Орда по итогам конференции. - Подобные оценки - не что иное, как политика двойных стандартов".

Заключение Комитета по нормам будет обнародовано 18 июня, тогда станет известно, будут ли предприняты к белорусским властям нормы ответственности, предусмотренные уставом Международной организации труда.