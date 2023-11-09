"У нас есть решение". Тихановская о паспортах для белорусов

Паспорт иностранца в Литве выдается уже очень давно. Это одна из первых стран, которая начала применять эту практику, и пример для остальных стран. На днях получили новость из Чехии, что первый паспорт иностранца был выдан белорусскому гражданину там. Мы слышали официальное заявление от немецких властей, что паспорта, которые утратили срок годности, будут признаваться как действительные. То есть, можно будет на их основе подавать на вид на жительство и так далее. Но по паспорту иностранца будем еще вести консультации.

- Отношения развиваются хорошо. Бундестаг очень активно включился в работу тогда. Встреча с Ангелой Меркель имела очень большое символическое значение. Это был сигнал другим странам: мы признаем демократическую Беларусь, мы признаем их право бороться, Лукашенко не легитимен. Это были очень громкие заявления от влиятельной страны. С тех пор мы очень плотно работаем с (министром иностранных дел. - Ред.) Анналеной Бербок и ее командой, она помогла нам организовать помощь нашим добровольцам в Украине, она много делает для помощи белорусам, которым здесь нужна легализация. Я знаю, что есть много проблем, что очень тяжело, очень медленно люди получают документы, но мы должны учитывать в целом миграционную обстановку в Германии, сюда едут все. И мы настаиваем, чтобы белорусов воспринимали отдельно, потому что люди уезжают не по своей воле, не за лучшей жизнью, а спасаясь от политических репрессий, чтобы не клали белорусов и других мигрантов, особенно россиян, в одну корзину. Пора обрезать эту пуповину между Россией и Беларусью, чтобы нас не воспринимали как приложение к России. И в бундестаге группа за демократическую Беларусь - одна из самых больших в Европе и сюда входят представители практически всех партий. Поэтому, когда нам требуется помощь, Германия всегда с нами.