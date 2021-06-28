TUT.by удалил из соцсетей посты за полтора года из-за иска о признании его материалов экстремистскими

«Мы удалили публикации из-за дела об „экстремизме“ наших соцсетей и сайта. Мы сделали это для безопасности наших читателей и сотрудников», — сообщают в телеграм-канале издания. Издание отмечает, что их соцсети не захвачены, а ведут их сейчас люди, которые находятся не в Беларуси.

Кроме того, издание отказалось от отметки верификации в телеграме, которую получило в августе 2020 года во время протестов в Беларуси. В TUT.by отметили, что сами отказались от верификации, чтобы в случае признания канала экстремистским, его можно было быстро переименовать. «Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее», — отмечается в сообщении.

Информацию о том, что соцсети TUT.by остаются под контролем редакции, подтвердил в фейсбуке один из основателей портала Кирилл Волошин.

В редакции также отметили, что все удаленные материалы остались в архиве. При этом представители портала отметили, что «поторопились» с удалением материалов: «Ситуация, в которой мы находимся, для нас дикая и очень стрессовая. В какой-то момент мы приняли спорное и эмоциональное решение».

18 июня министерство внутренних дел Беларуси обратилось в суд с требованием признать экстремистскими материалы, опубликованные на сайте и в соцсетях TUT.by. Ведомство нашло у издания «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а в них — угрозу национальной безопасности страны из-за освещения протестов и «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативную оценку деятельности» Александра Лукашенко.

В TUT.by отмечали, что в случае запрета материалов под угрозой окажутся «миллионы людей», которые делились материалами издания.

24 июня суд провел первое заседание о признании экстремистскими материалов TUT.by и приостановил процесс на неопределенный срок.

18 мая в редакции TUT.by, региональных офисах издания и у журналистов прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, которое возбуждено против должностных лиц портала. Тогда же силовики задержали более десяти сотрудников TUT.by, под домашний арест поместили Юлию Чернявскую, вдову основателя портала Юрия Зиссера.

В тот же день министерство информации Беларуси заблокировало сайт TUT.by из-за размещения материалов незарегистрированного фонда солидарности BYSOL, организованного белорусскими предпринимателями.