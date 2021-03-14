Лидер белорусской оппозицииСветлана Тихановская в воскресенье, 14 марта, призвала блогера Игоря Лосика, гродненского музыканта Игоря Банцера, а также члена инициативной группы по выдвижению Тихановской в президенты Беларуси Дмитрия Фурманова прекратить голодовку, объявленную ими в знак протеста против возбужденных против них дел.

"Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси", - написала Тихановкая в своем Telegram-канале, обращаясь к Лосику, Фурманову и Банцеру.

При этом политик указала, что делает все возможное, чтобы освободить их и сотни других "запертых без вины" белорусов. По словам Светланы Тихановской, белорусские власти запрещают визиты в тюрьмы представителей дипмиссий и европейских послов, потому что боятся, что все увидят, в каких страшных условиях содержатся заключенные.

"Уже на следующей неделе ООН должна запустить механизм привлечения к ответственности тех, кто совершал незаконные задержания и выносил спущенные сверху приговоры", - зявила оппозиционный политик.

Дело Игоря Лосика

Игорь Лосик - создатель популярного в стране оппозиционного Telegram-канала "Беларусь головного мозга". Он был задержан 25 июня 2020 года, при этом в его квартире прошел обыск, а ноутбук и компьютер блогера были конфискованы. Тогда Лосика обвинили в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он должен был выйти на свободу 25 декабря, однако незадолго до этого ему были предъявлены новые обвинения - по уголовным статьям о приготовлении к преступлению и организации массовых беспорядков.

В середине декабря Лосик объявил бессрочную голодовку, к которой в знак солидарности присоединилась его жена Ларья Лосик. Позже она вынуждена была прекратить голодовку, объяснив свое решение "давлением на семью". Сам Лосик прекратил голодовку спустя 41 день.

12 марта блогер вновь объявил голодовку, на этот раз сухую. Кроме того, блогер попытался вскрыть себе вены на глазах у следователя. Белорусские правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.

Дело Игоря Банцера

Игорь Банцер - гродненский музыкант, лидер стрит-панк-группы Mister X. Он был задержан 20 октября 2020 года "за хулиганство". До этого, по данным онлайн-издания Hrodna Life, Банцер трижды подвергался административному аресту за участие в митингах оппозиции. В общей сложности он провел в изоляторе 18 суток. Банцера держали в одиночной камере, позже принудительно направили на психиатрическую экспертизу, пишет портал Hrodna Life.

3 марта Банцер объявил сухую голодовку, заявив, что считает возбужденное против него дело политически мотивированным. Игорь Банцер признан в Беларуси политзаключенным.

Дело Дмитрия Фурманова

Дмитрий Фурманов был задержан во время избирательного пикета в Гродно 29 мая 2020 года при сборе подписей в поддержку Светланы Тихановской. Ему были предъявлены обвинения по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. В Беларуси Фурманов считается фигурантом так называемого "дела Тихановского" (Сергей Тихановский - популярный в стране оппозиционный блогер, муж Светланы Тихановской). Белорусский правозащитный центр "Весна" признал Дмитрия Фурманова политическим заключенным.

О начале голодовки в знак протеста против невыносимых условий содержания Дмитрий Фурманов объявил 11 марта.

Протесты в Беларуси

После объявления официальных результатов президентских выборов 2020 года, согласно которым убедительную победу одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые продолжаются до сегодняшнего дня.

Светлана Тихановская, которую многие в Беларуси считают истинным победителем выборов, под давлением властей была вынуждена покинуть страну. Сегодня она ведет активную работу по поддержке демократического движения в Беларуси на мировой политической арене.

Между тем в Беларуси усиливается давление на оппозиционеров, а также независимых блогеров и журналистов. Многие сотрудники негосударственных СМИ, в том числе основательница "Пресс-клуба" Беларуси Юлия Слуцкая, находятся в заключении.