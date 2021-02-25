Министерство информации Беларуси внесло в республиканский список экстремистских материалов Telegram-каналы Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta. Как следует из поправок в перечень, обнародованных в среду, 24 февраля, решение принято во исполнение вердиктов судов от 20 октября и 23 ноября 2020 года.
Суд Центрального района Минска, в частности, счел, что содержание информационной продукции каналов свидетельствует о призывах к "организации и осуществлению массовых беспорядков".
Дело было рассмотрено в ответ на заявление Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД Беларуси.
Административная ответственность за распространение информации
В этом ведомстве пояснили, что публикация или репост информации с логотипом Nexta или Nexta Live повлечет административную ответственность по статье о распространении, изготовлении, хранении и перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность. Ребрендинг или изменение логотипа Telegram-канала не приведет к его исключению из списка экстремистских материалов, сообщили в главном управлении изданию Tut.by.
СК Беларуси запросил экстрадицию Путило из Польши
Telegram-каналы Nexta и Nexta Live были основаны Степаном Путило, проживающим сейчас в Варшаве. Во время протестов в Беларуси после президентских выборов Nexta стала наиболее популярным оппозиционным ресурсом в стране. Аудитория каналов достигает почти 2 млн человек. В августе 2020 года Путило был объявлен властями Беларуси в международный розыск. В начале февраля начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси Михаил Вавуло сообщил, что СК через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича - главного редактора этого канала.
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