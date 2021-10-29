МВД Беларуси признало "экстремистским формированием" Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA и запретило их деятельность. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщается в Telegram -канале ведомства.

Это не первое репрессивное действие властей в отношении оппозиционного интернет-ресурса. 20 октября 2020 года суд Центрального района Минска признал Telegram-канал NEXTA и его логотип "экстремистскими материалами". В решении суда указывалось, что в материалах, публикуемых каналом, активно освещавшим протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов в августе 2020 года, есть "признаки экстремизма", так как в них говорится об организации и публичных призывах к "массовым беспорядкам".

Кроме NEXTA, в Беларуси уже признаны "экстремистскими» формированиями", Telegram -каналы "Буслы ляцяць", "Дружины народной самообороны", "Кибер-Партизаны" и чат "Клуб любителей песен Цоя". Создателям и участникам таких ресурсов грозит до 7 лет лишения свободы, заявляли белорусские власти. Кроме того, 12 октября правительство Беларуси приняло постановление, согласно которому подписчики Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования. 26 октября стало известно, что белорусские силовики задержали 24 человека за подписку на Telegram-каналы.