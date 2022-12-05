Таможенники не выпустили из Беларуси в Литву два автомобиля 30-х годов

Машины были зарегистрированы в Российской Федерации. Водители авто выбрали "зеленый" коридор.

"При проведении проверочных мероприятий установлено, что данные машины относятся к категории культурных ценностей и их перемещение осуществляется при условии таможенного декларирования и наличия заключения (разрешительного документа)", — прокомментировали в ГТК РБ.



"Газ М1" таможенники оценили в 46 тыс. бел. рублей (18 030 евро) и "Газ A" – в 33 тыс. рублей (12 934 евро).

Начат административный процесс.