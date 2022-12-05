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Белорусская таможня не позволила вывезти в Литву два автомобильных раритета. Как сообщили в ГТК РБ, гражданин Беларуси и гражданка Литвы пытались выехать из Беларуси в Литву через пункт пропуска "Каменный Лог" на автомобилях "Газ А" и "Газ М1", 1933 и 1939 годов выпуска.
Таможенники не выпустили из Беларуси в Литву два автомобиля 30-х годов
© wikipedia

Машины были зарегистрированы в Российской Федерации. Водители авто выбрали "зеленый" коридор.

"При проведении проверочных мероприятий установлено, что данные машины относятся к категории культурных ценностей и их перемещение осуществляется при условии таможенного декларирования и наличия заключения (разрешительного документа)", — прокомментировали в ГТК РБ.

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"Газ М1" таможенники оценили в 46 тыс. бел. рублей (18 030 евро) и "Газ A" – в 33 тыс. рублей (12 934 евро).

Начат административный процесс.

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