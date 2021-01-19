Экономический суд Минска отклонил жалобу портала Tut.by на лишение статуса СМИ. Cуд не нашел оснований для отмены соответствующего постановления, и со вторник, 19 января, оно официально вступает в силу, сообщает Tut.by.

С 7 августа 2020 года Tut.by получил четыре предупреждения - по материалам "В семь раз больше избирателей и "тайные" протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", "К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках" и "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти".

Лишение издания статуса СМИ в Беларуси возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года. После обжалования Верховный суд признал одно из предупреждений недействительным. 29 сентября Министерство информации Беларуси издало приказ о приостановлении выпуска Tut.by с 1 октября. 3 декабря Экономический суд Минска принял решение лишить Tut.by статуса СМИ.

Как Tut.by продолжит работу

Возможность добровольно регистрироваться в качестве СМИ у белорусских интернет-ресурсов появилась в конце 2018 года. Многие сайты страны не проходили эту процедуру и успешно работают, указывает Tut.by, который был зарегистрирован как СМИ в январе 2019 года. Портал сообщает, что продолжит работать как интернет-ресурс без статуса СМИ, так как, по закону, владелец сайта имеет право собирать, получать, передавать и распространять информацию, излагать личные суждения и оценки с указанием собственного имени или псевдонима.

"То есть мы продолжаем на законных основаниях освещать то, что происходит в Беларуси и в мире", - резюмирует Tut.by. В частности, с августа 2020 года портал подробно освещает протесты, вспыхнувшие в стране после объявления итогов выборов президента.