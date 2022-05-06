Суд приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии в условиях общего режима. В зале суда ее взяли под стражу.

Суд начался 28 марта и проходил в закрытом режиме. Это мотивировали тем, что в ходе процесса планируется озвучить персональные данные большого числа граждан, в том числе судей, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел. Также «данное решение было принято в целях нераспространения информации, носящей экстремистский характер».

Учитывая закрытый характер процесса, его участники — стороны обвинения и защиты — не комментировали происходящее в зале суда. Родные и близкие также не имели никакой информации во время процесса.

В чем обвиняли Сапегу?

Ей было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси:

ч.3 ст. 130 (в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенных организованной группой лиц, повлекших иные тяжкие последствия) — до двенадцати лет лишения свободы;

ч.4 ст. 16 и ст. 364 (в организации насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) — до семи лет лишения свободы;

ч.4 ст. 16 и ст. 365 (в организации воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества, распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые он желает сохранить в тайне) — до трех лет лишения свободы;

ч.4 ст. 16 и ч.1 ст. 366 (в организации насилия и угроз насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка, пресечению правонарушений, и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебных обязанностей и общественного долга) — до пяти лет лишения свободы;

ч.4 ст. 16 и ст. 389 (в организации угрозы убийством, насилием, уничтожением и повреждением имущества в отношении судьи и их близких, и угроз распространением клеветнических и оглашением иных сведений, которые эти лица желают сохранить в тайне, совершенной в связи с осуществлением судьей правосудия) — до трех лет лишения свободы;

ч.4 ст. 16 и ст. 198 (в организации воспрепятствования в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста, принуждении его к отказу от распространения информации, совершенной с применением насилия, с угрозой его применения, уничтожением и повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста) — до трех лет лишения свободы;

ч.ч.1 и 2 ст.203−1 (в умышленных незаконных сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекших причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина (потерпевшего) — до трех лет лише

«В настоящее время обвиняемая завершила процедуру ознакомления с материалами уголовного дела в установленном законом порядке. Мера пресечения осталась прежней — домашний арест», — сообщили в Следственном комитете.

По самой жесткой из вменяемых Сапеге статей ей грозило до 12 лет лишения свободы. Но как отмечали в Генпрокуратуре Беларуси, в ходе предварительного расследования обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве. В связи с этим предусмотренное уголовным законодательством наказание может быть сокращено наполовину.

Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха.

Ее обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая прошлого года государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором «Черной книги Беларуси».

После задержания девушка согласилась на сотрудничество со следствием и выступала на государственном телеканале, а также написала помилование на имя Александра Лукашенко.

Какое-то время она провела в следственном изоляторе, но с октября прошлого года находилась под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана.