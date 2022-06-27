22 июня она передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад, рассказал адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.
В обращении (текст есть у Би-би-си) 24-летняя заключенная просит Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием.
"Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", - говорится в ходатайстве.
В нем россиянка также просит Лукашенко проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс "на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".
Софью Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха.
Ее обвинили в администрировании телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая прошлого года государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором "Черной книги Беларуси".
После задержания девушка согласилась на сотрудничество со следствием и выступала на государственном телеканале, а также написала помилование на имя Александра Лукашенко.
Какое-то время она провела в следственном изоляторе, но с октября прошлого года находилась под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана.
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