Никакой подробной информации о своем браке и личности невесты Протасевич не привел. Большая часть поста посвящена его отношениям с Софьей Сапегой.

— Я, точно так же, как и многие, был неприятно удивлен приговору, связанному с реальным лишением свободы. Проще говоря — реальными 6 годами колонии. Однако по сравнению с тем, что изначально ей грозило до 20 лет… Это хоть немного утешает, — заявил Протасевич.

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По его словам, Софью судили не за то, что она была его девушкой, а за администрирование телеграм-канала Черная Книга Беларуси, на котором публиковались личные данные силовиков и представителей власти.

Как утверждает Роман, его знакомство с Сапегой произошло в конце октября 2020 года в одном из вильнюсских баров. Молодые люди достаточно быстро начали жить вместе, но не вмешивались в рабочие дела друг друга.

В мае 2021 года Роман и София решили съездить в отпуск.

— Но не только чтобы отдохнуть, но и для того, чтобы сделать последнюю попытку сохранить отношения, так как они у нас были крайне сложные и эмоциональные. Впрочем, в самом отпуске ситуация не изменилась, поэтому мы приняли решение о том, что по возвращению в Вильнюс расстаемся.

Протасевич утверждает, в момент посадки самолета в Минске он скинул в рюкзак девушки свой телефон и ноутбук, считая, что она нигде и никогда не светилась. Но уже в здании милиции узнал о ее задержании.

23 мая 2021 года самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. На его борту находились Протасевич и Сапега.

— Спустя месяц в СИЗО нас перевели под домашний арест, и с того момента мы жили вместе, пусть и под охраной. Однако это не привело к налаживанию наших личных отношений. К тому же, постоянное нахождение вдвоем в замкнутом пространстве да еще и в весьма стрессовой ситуации явно не способствует гармонии в отношениях. Которые, напомню, у нас и так фактически завершились до посадки в Минске, — утверждает журналист.

В октябре число конфликтов стало увеличиваться, и молодых людей расселили.

— С того времени мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно 7 месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совсем разные, они попросту не пересекаются.

Также Протасевич кратко сообщил о своем статусе.

— Расследование моего дела продолжается силами центрального аппарата СК РБ. Дело действительно получается крайне объемным — его объем уже давно превысил сотню томов. Параллельно с этим я прохожу свидетелем более чем по десятку других и разных дел. Чаще всего меня допрашивают не как непосредственного свидетеля, а скорее как «эксперта» и человека «с той стороны». Если говорить в общем, то у меня уже суммарно было порядка сотни допросов. Каких-то конкретных сроков окончания следствия пока никто не называет.

По его словам, единственное полученное им послабление — возможность ездить в офис, на место своей работы.

В декабре 2021 года Наталья, мать Романа Протасевича, сообщила блогу «Отражение», что «сейчас состояние у Ромы подавленное, день сурка».

— Когда есть интернет, он может что-то посмотреть в телефоне, а так читает. Говорит: «Просто проживаю дни».

После приговора Софье Сапеге редакция Zerkalo просила у Романа прокомментировать свои отношения с девушкой, но он отказался.