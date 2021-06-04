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Отец Романа Протасевича — Дмитрий — не верит, что его сын мог по собственной воле озвучивать тексты, которые демонстрируются по белорусскому ТВ.
Pratasevičiaus tėvai dalyvavo jo palaikymo akcijoje Varšuvoje
Pratasevičiaus tėvai dalyvavo jo palaikymo akcijoje Varšuvoje
© Scanpix

Так, в частности, пишет DW, он заявил AFP, что на задержанного блогера повлияли с помощью пыток: «То, что говорит Роман — это результат его запугивания, результат постоянного психологического, физического насилия над ним».

«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам, — заявил в комментарии «Дождю» Дмитрий. — Посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить».

Ранее глава лишенного регистрации властями правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, увидев анонс интервью узника СИЗО КГБ, заявил, что «все, что Протасевич скажет, было сказано под давлением, как минимум психологическим. Все, что он говорит, — это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы».

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naviny.by
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