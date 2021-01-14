Эксперты белорусской оппозиции Светланы Тихановской, работающие над проектом новой конституции Беларуси, предлагают ограничить пребывание президента у власти двумя четырехлетними сроками. "Одна из главных задач Конституции - ограничить любую власть временем, а также системой сдержек и противовесов", - говорится в сообщении, выложенном на сайте Тихановской в среду, 13 января.
Советник экс-кандидата в президенты Беларуси по политическим вопросам Александр Добровольский выделил 5 главных принципов новой Конституции - подконтрольность власти народу, разделение властей, правовая система, гарантирующая соблюдение прав граждан, независимый суд и самостоятельность органов местного самоуправления в решении местных проблем.
Система сдержек и противовесов
Оппозиция считает необходимым прописать в новой конституции "самостоятельность парламента, правительства и судов в пределах их полномочий, систему сдержек и противовесов против злоупотреблений властью". Эксперты настаивают на включении в конституцию положения о запрете вмешательства чиновников в судебные дела и учреждении должности уполномоченного по правам человека.
Представители Тихановской по конституционной реформе обещают представить проект разработанного ими документа на всенародное обсуждение. В настоящее время президент Беларуси избирается на пять лет, количество президентских сроков не ограничено.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор сказал, когда сможем вздохнуть свободнее: еще придется подождать (12)
В минувшие выходные многие жители Литвы были на улице...
Власти Литвы планируют изменить налог на автомобили: платить придется каждый год (51)
Власти в Литве намерены пересмотреть налог на...
За минувшие сутки в Литве выявлен 1371 новый случай COVID-19, скончались 29 человек (3)
За минувшие сутки в Литве выявлен 1371 новый случай COVID-19...
Чудо на участке супруги Скарджюса: влиятельной семье в заповеднике разрешили больше, чем простым смертным (2)
По действующим в Литве законам в заповеднике можно...
Полиция расследует возможные нарушения во время похорон врача шилальской больницы (6)
Полиция Литвы начала расследование в связи с...