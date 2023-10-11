ООН признала лишение свободы белорусского блогера Игоря Лосика нарушением международного права

Игорь Лосик был осужден на 15 лет колонии усиленного режима в декабре 2021 года. Его задержали 25 июня 2020 года. Изначально против него завели дело по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 15 декабря ему предъявили новое обвинение по статьям 13 УК ("Приготовление к преступлению") и части 2 статьи 293 ("Массовые беспорядки").

"К сожалению, Игорь – лишь один из многих журналистов, находящихся в заключении в стране, которая неоднократно использовала судебную систему для наказания инакомыслия. Призываем правительство выполнить решение рабочей группы и немедленно освободить Лосика", – отметил юрист Freedom Now Адам Ледмат.

Freedom Now и международная юридическая фирма Dechert LLP ранее обратились с петицией в рабочую группу и получили ответ на нее. В ответе указано, что "арест и содержание под стражей Лосика были основаны исключительно на его журналистской деятельности и реализации им прав на свободу выражения мнения и свободу объединений".

В знак протеста против предъявленных ему обвинений Лосик объявлял сухую голодовку, но спустя 40 дней по состоянию здоровья был вынужден ее прекратить. Зимой 2020 года он пытался порезать себе руки, протестуя против несправедливых обвинений. В знак солидарности с мужем его жена Дарья также держала голодовку. В марте 2023 года Лосик объявил голодовку из-за помещения его в ШИЗО, после чего порезал руки и шею. Его удалось спасти, сообщали правозащитники.

Руководители Радио Свободная Европа/Радио Свобода неоднократно требовали от белорусских властей прекратить дело против блогера и отпустить его на свободу.