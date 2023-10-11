ООН признала лишение свободы белорусского блогера Игоря Лосика нарушением международного права

Freedom Now и международная юридическая фирма Dechert LLP ранее обратились с петицией в рабочую группу и получили ответ на нее. В ответе указано, что "арест и содержание под стражей Лосика были основаны исключительно на его журналистской деятельности и реализации им прав на свободу выражения мнения и свободу объединений".
"К сожалению, Игорь – лишь один из многих журналистов, находящихся в заключении в стране, которая неоднократно использовала судебную систему для наказания инакомыслия. Призываем правительство выполнить решение рабочей группы и немедленно освободить Лосика", – отметил юрист Freedom Now Адам Ледмат.
Игорь Лосик был осужден на 15 лет колонии усиленного режима в декабре 2021 года. Его задержали 25 июня 2020 года. Изначально против него завели дело по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). 15 декабря ему предъявили новое обвинение по статьям 13 УК ("Приготовление к преступлению") и части 2 статьи 293 ("Массовые беспорядки").
В знак протеста против предъявленных ему обвинений Лосик объявлял сухую голодовку, но спустя 40 дней по состоянию здоровья был вынужден ее прекратить. Зимой 2020 года он пытался порезать себе руки, протестуя против несправедливых обвинений. В знак солидарности с мужем его жена Дарья также держала голодовку. В марте 2023 года Лосик объявил голодовку из-за помещения его в ШИЗО, после чего порезал руки и шею. Его удалось спасти, сообщали правозащитники.
Руководители Радио Свободная Европа/Радио Свобода неоднократно требовали от белорусских властей прекратить дело против блогера и отпустить его на свободу.
После приговора мужу жена Лосика Дарья обратилась к Лукашенко, обвинив его в трусости. В октябре 2022 года силовики задержали и Дарью, а в январе 2023 года ее приговорили к двум годам колонии по обвинению в содействии экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК) за то, что она дала интервью телеканалу "Белсат", который признан "экстремистским формированием". Предположительно, речь идет об интервью от 17 апреля 2022 года. Большую его часть Дарья рассказывает, как прошло первое свидание Игоря с дочерью Паулиной.
"Вы растоптали все нормы закона. Докажите мне, что вы не трус!" Жена Игоря Лосика, который получил 15 лет тюрьмы, обратилась к Лукашенко: