На площади Независимости в Минске мужчина совершил акт самосожжения

Судя по кадрам, размещенным в телеграм-каналах, пламя на мужчине сбили из огнетушителя сотрудники охраны Дома правительства. МЧС не привлекалось.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что пострадавший в бессознательном состоянии доставлен бригадой скорой помощи в Республиканский ожоговый центр.

При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у мужчины ожоги более 50% площади тела, отмечает пресс-служба Минздрава.

На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба МВД.

Следственный комитет уточняет, что пострадавшему мужчине 35 лет. Он облил себя пока неустановленной жидкостью, после чего поджег. Мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов.