Минюст Беларуси подал иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Министерство юстиции Беларуси внесло в Верховный суд иск о ликвидацииБелорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Решение принято "в связи с непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства", - сообщила в среду, 21 июля, пресс-служба ведомства.



В ответ на письменное предупреждение организация "признала выявленные нарушения и необходимость их устранения", но не предприняла соответствующих мер в установленный срок, указал далее Минюст. "Общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении", - указывается далее.

В БАЖ заявили о невозможности выполнить требования Минюста

В свою очередь в БАЖ заявили, что получили письменное предупреждение в июле, но офис организации был "разгромлен и опечатан МВД 14 июля, повторно в этом году". "Белорусская ассоциация журналистов проинформировала Минюст, что у нас нет доступа к уставным документам, печати организации и договорам аренды, упомянутым в предупреждении. Мы даже не знаем, какие вещи были вывезены из офиса БАЖ", - указали в объединении.

Глава БАЖ Андрей Бастунец заявил о проведении зачистки, в ходе которой власти даже не пытаются "соблюсти приличия". "Сегодня право нас не защищает, сегодня мы защищаем право. Поэтому, несмотря на очевидность ситуации и, казалось бы, ее безнадежность, мы будем правовыми методами защищать БАЖ и право. В том числе в суде", - подчеркнул он.

Волна обысков у журналистов и правозащитников

Накануне в Беларуси были заморожен счет БАЖ, днем ранее арестован счет Белорусского ПЕН-центра. С 10 июля в Беларуси началась волна обысков у журналистов, в редакциях СМИ, офисах неправительственных организаций и правозащитников. В частности, силовики пришли к руководителям и сотрудникам правозащитного центра "Весна", в офисы движения "За Свободу" и благотворительного проекта "Имена". В СК заявили о причастности организаций к теневым денежным потокам и неуплате налогов.

Белорусская ассоциация журналистов существует с 1995 года, с 1997 года она является ассоциированным членом Международной федерации журналистов (IFJ). В настоящее время БАЖ насчитывает более 1200 членов, сообщается на сайте организации.