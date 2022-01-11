По данным белорусского правозащитного центра "Весна",члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, приговоренную к длительному сроку заключения, этапировали в колонию. Она была направлена в гомельскую женскую исправительную колонию №4 в Гомеле, написали правозащитники в Telegram-канале во вторник, 11 января.

В течение ближайших двух недель Колесникова будет находиться на карантине, указывается далее.

Накануне сообщалось об этапировании в колонию в Витебской области еще одного члена президиума Координационного совета Максима Знака.

Преследование Марии Колесниковой и Максима Знака

Музыкант Мария Колесникова, 12 лет жившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, была координатором штаба экс-банкира Виктора Бабарико, который заявил о намерении участвовать в президентских выборах. После его ареста она вошла в состав "оппозиционного трио" и участвовала в предвыборной кампании вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало. Известный юрист Максим Знак во время президентской кампании отвечал в команде Виктора Бабарико за правовые вопросы.

Колесникова и Знак были задержаны в сентябре 2020 года, они обвинялись по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК).

В сентябре 2021 года Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы колонии, Знак - к 10 годам. В конце декабря Верховный суд Беларуси на закрытом заседании оставил без изменений приговоры Колесниковой и Знаку.