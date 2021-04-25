Лукашенко заявил, что в ближайшие дни он подпишет декрет, который даст ответ на вопрос: «Что будет, если им удастся покушение на президента?».

— Президента застрелили, назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Он будет решать: надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть (если кто-то шевельнется на границе) до военного. И Совет безопасности должен принимать решение. Я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг». Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет.

укашенко пояснил, что в случае такой ситуации в стране будет «коллективный президент в виде Совета безопасности».

— Да, председатель будет, когда нет президента — исполнять обязанности будет премьер, он будет председательствовать. Но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтоб не было давления никакого. Как Совет безопасности решит: когда будут президентские выборы назначены, вводить — не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее. Вот гражданские и военные в Совете безопасности решат, — заявил Лукашенко.

Он заверил, что решение принял давно, «когда вот это все разворачивалось», а не потому, что он хочет «кому-то что-то сдать или предать». Лукашенко также заявил, что «готов на все», чтобы сохранить страну.

Дело о «государственном перевороте»

О том, что он намерен принять «одно из принципиальных решений за четверть века президентства», Лукашенко заявил 17 апреля, общаясь с журналистами после субботника.

— Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать, — сказал тогда он. И добавил, что, скорее всего, это решение будет принято в формате декрета.

Во время субботника он также рассказал, что задержанные в России Александр Федута, Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович при поддержке иностранных спецслужб «скорее всего, ЦРУ, ФБР» планировали покушение на него и его сыновей.

Позже КГБ сообщил, что впервые в истории суверенной Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 УК РБ — заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем.

Известно, что по этому делу проходят четыре человека, все они задержаны, находятся в СИЗО КГБ, сотрудничают со следствием и дают признательные показания. При этом фамилия четвертого фигуранта не называлась. Как предположила «Наша Ніва», это вероятнее всего, Ольга Голубович, которая ранее в Минске занималась делами фирмы задержанного в Москве юриста Юрия Зенковича.

В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным. В Польше также заявили, что «никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко».