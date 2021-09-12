Лукашенко понаблюдал за учениями "Запад-2021" и порассуждал о гибридной агрессии

В своем выступлении после наблюдения за ходом активной фазы учения Александр Лукашенко отметил, что оно проводится «на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада».
— Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств — членов ОДКБ, — сказал он.
Лукашенко отметил, что в ходе учений Обуз-Лесновском полигоне все подразделения с успехом выполнили поставленные задачи, а он в очередной раз убедился в дееспособности созданной системы территориальной обороны.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Важная информация: как с понедельника будут работать магазины, банки и почта (26)
С 13 сентября учреждения будут обязаны проверять...
Профессор: понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса (155)
Третьей дозой вакцины от коронавируса уже прививают...
Вильнюс: список магазинов, в которых нужно будет предъявлять "паспорт возможностей" (5)
Ограничения , которые вступят в силу в понедельник, 13...
600 лет – 100 листов. Как готовится шимталапис – литовский пирог с татарскими корнями (4)
Татарские топонимы на карте Литвы сегодня уже не...
Две, а может и три прививки… Не слишком ли это много? (47)
Смотря с чем сравнивать. От краснухи или кори...