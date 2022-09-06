Предлагается, что такое решение будет приниматься Александром Лукашенко по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем в отношении лица, утратившего гражданство Беларуси за "экстремизм", предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет.

О каком законопроекте говорил Лукашенко

Речь идет о законопроекте, который рассматривался 5 июля в Совете Республики.

"Одной из предлагаемых экспертами новаций является введение нормы об утрате гражданства в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам государства, если такое лицо находится за пределами Республики Беларусь", — говорилось в сообщении.

Напомним, под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Республики Беларусь понимается совершение в любой форме лицом, достигшим 18-летнего возраста, хотя бы одного из деяний, признанных в Республике Беларусь преступлениями, предусмотренными статьями 124−126 (акт терроризма), 130−133 (разжигание ненависти, реабилитация нацизма, экоцид, наемничество), 287 (создание вооруженного формирования), 289−290 (акт терроризма, угроза акта терроризма), 293 (массовые беспорядки), 356 (измена государству), 357 (заговор для захвата власти), 359−361 (акт терроризма, диверсия, призывы к санкциям) УК, независимо от места его совершения.