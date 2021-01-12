Правящий в Беларуси Александр Лукашенко выступил в защиту проведения в его стране чемпионата мира по хоккею. На встрече в Минске с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем в понедельник, 11 января, Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять турнир в любое время, вся инфраструктура для этого уже готова. "Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории", - приводит слова Лукашенко агентство dpa.

Он также добавил, что участникам и гостям чемпионата ничего не угрожает. "У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов", - заявил Лукашенко. В тоже время он признал, что вопрос о проведении турнира в Беларуси целиком и полностью зависит от позиции IIHF. Если Международная федерация хоккея "не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси", подчеркнул Лукашенко.

Тихановская - против проведения ЧМ по хоккею в Беларуси

Против проведения турнира в Беларуси выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. "Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесен из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать", - отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале Тихановской.

Несколько стран могут бойкотировать ЧМ в Минске

Чемпионат мира по хоккею должен пройти на площадках Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня. Ранее Рига уже отказалась от проведения турнира совместно с Минском. Кроме того, ряд европейских общественных организаций неоднократно призывали IIHF перенести чемпионат мира в другую страну из-за полицейского террора против инакомыслящих, протестующих против фальсификации результатов президентских выборов в стране, победителем которых был назван Лукашенко.

В результате подавления протестов, начавшихся вечером 9 августа и продолжающихся до сих пор, по различным данным, было арестовано более 30 000 человек, сотни активистов были ранены, несколько протестующих убиты. Кроме того, IIHF призывают расследовать возможную причастности председателя Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова к смерти активиста Романа Бондаренко, убитого в Минске 12 ноября 2020 года.

Международная федерация хоккея планирует принять окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021 на заседании исполкома 25 - 26 февраля. Сразу несколько стран заявили о возможном бойкоте турнира, если он пройдет в Минске.