Лукашенко: "Мы люди незлопамятные"

«Почему-то в Евросоюзе считают, что мы, Беларусь, являемся противниками Европейского союза. Знаете, мы люди не злопамятные и, несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза. Не потому, что я очень люблю Европейский союз, а потому что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех», – заявил Лукашенко.
Лукашенко прокомментировал поставки ракет ATACMS и заявил, что мир идет к полномасштабной войне.
«Настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы ее критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы все больше и больше делаем шаги (поверьте, Петер, я опытный уже политик, это вижу, занимался этим серьезно) к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия. То, что американцы там поставляют ракеты ATACMS украинцам, они должны понимать, что они эскалацию осуществляют в этой войне. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом горячем котле не противодействия, а страшной смертоносной войны», – считает Лукашенко.
Лукашенко заявил, что если бы Евросоюз захотел, то мог бы остановить войну в Украине.
«Наша позиция по Украине примерно такая же, как Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза. Хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное. Но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло», – сказал Лукашенко.
Сийярто заявил, что выступает за перемирие и прекращение огня и считает важным диалог.
«Мы бы хотели, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Поэтому мы торопим перемирие и прекращение огня. Я искренне надеюсь, что скорее раньше, чем позже, появится возможность для этого. Мы отлично знаем, что без диалога, без общения, это никогда не станет возможным. Поэтому я думаю, что перекрытие каналов общения является отказом от надежды на мир», – заявил министр иностранных дел Венгрии.
Сияйрто отметил, что МИД Венгрии поддерживает контакты с беларусскими коллегами: руководители внешнеполитических ведомств встречались неоднократно.
Напомним, Сийярто прибыл в Минск на конференцию высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире». Он заявил, что Венгрия выступает за мирные переговоры и окончание войны в Украине «как можно скорее», а также готова стать точкой контакта между Востоком и Западом.
Источник: https://reform.by/lukashenko-nazval-sebja-jarym-storonnikom-sohranenija-es