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Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили "санкционное давление" на Беларусь. Минск не сообщил объем новой финансовой поддержки из Москвы.
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

Белорусский правитель Александр Лукашенко сообщил, что Москва пообещала Минску "экономическую помощь" на фоне санкций со стороны ЕС. Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 июля, приняли участие в пленарном заседании VIII форума регионов Беларуси и России. В связи с пандемией мероприятие проходило по видеосвязи.

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По словам Лукашенко, перед заседанием у него с Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны "актуализировали" некоторые "экономические вопросы". О какого рода финансовой поддержке шла речь и каковы ее возможные объемы, белорусский правитель не уточнил.

"Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз, публично уже, поддержали в непростой период Беларусь", - заявил он. Внимание в ходе беседы было уделено "проблематике продолжающегося санкционного давления на республику", в свою очередь констатировали в Кремле.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Брюссель, в частности, запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, штрафные меры не разрешают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для производства табачных изделий. Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечалось, что Брюссель ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве"

МИД Беларуси 28 июня сообщил, что Минск приостанавливает участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство" - в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер", и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Реагируя на решение режима Александра Лукашенко, один из лидеров белорусской оппозиции - Светлана Тихановская - сообщила, что представители ее команды и демократических сил продолжат работать с европейскими партнерами.

Гёте-Институт и DAAD на время прекратили работу в Беларуси

Министерство иностранных дел ФРГ 30 июня заявило о приостановке работы в Беларуси Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD). Решение принято после соответствующего требования властей в Минске, говорилось в сообщении.

"Мы очень сожалеем о желании белорусского правительства и надеемся, что в будущем сможем продолжить работу в Беларуси", - подчеркнул генеральный секретарь Гёте-Института Йоханнес Эберт (Johannes Ebert). По его словам, организация была активна в Минске на протяжении 27 лет. Эберт напомнил, что НПО "может свободно осуществлять свою детальность в 157 институтах по всему миру".

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Deutsche Welle
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