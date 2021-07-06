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В ответ на введение западных санкций против режима в Минске Лукашенко пообещал ограничить транзит через Беларусь товаров из ФРГ.
Aliaksandro Lukašenkos interviu Rusijos propagandistams
Aliaksandro Lukašenkos interviu Rusijos propagandistams

Правитель Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ограничить транзит товаров из Германии через белорусскую территорию в качестве ответа на европейские санкции. "Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий, - заявил Лукашенко во вторник, 6 июля, на совещании о противодействии санкционным мерам. - Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу".

"Точно так надо поступить и с немцами, - приводит его слова госагентство БелТА. - Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину - там хорошие дороги".

В свою очередь глава правительства Беларуси Роман Головченко заявил во вторник журналистам, что перспективы введения Минском контрсанкций в отношении транзита будут зависеть от поведения европейских партнёров. "Что касается транзита и других маршрутов - эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике", - цитирует слова Головченко БелТА.

Санкции ЕС против режима Лукашенко

Евросоюз 24 июня одобрил новые экономические санкции против правящего режима в Беларуси. В частности, запрещено импортировать оттуда нефтепродукты и калийные удобрения; продавать в Беларусь, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для производства табачных изделий; предоставлять правительству и госучреждениям услуги страхования. Введены также ограничения на доступ к рынкам капитала ЕС, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

Введение новых санкций Брюссель объяснил "эскалацией серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственными репрессиями против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующим задержанием журналиста Романа Протасевича и Софьи Сапеги".

В ответ Минск приостановил участие в инициативе Европейского Союза "Восточное партнерство", а также потребовал прекратить работу в Беларуси Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD).

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Deutsche Welle

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