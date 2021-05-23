Кто сбежит из налогового рая? Парадокс белорусской IT-отрасли

Всего в Беларуси, по оценкам экспертов, около 100 000 IT-специалистов. Из них почти 70 000 (около 1,5% от всех занятых в экономике страны) — в компаниях-резидентах Парка высоких технологий (ПВТ). ПВТ — это особый правовой режим, действующий для компаний-резидентов на всей территории всей страны (резиденты ПВТ могут заниматься 37 видами деятельности).

Статус резидента ПВТ в мае 2021 года имела 1021 компания — это и белорусские IT-предприятия, и центры разработки, и другие структурные подразделения глобальных компаний. Более 40% резидентов Парка — компании с зарубежным капиталом. За 15 лет своего существования ПВТ вырос в один из крупнейших IT-кластеров в Центральной и Восточной Европе.

В западных СМИ парк называли "Кремниевой долиной" Восточной Европы, однако с таким определением соглашаются не все собеседники Delfi.

Репрессии бьют по имиджу, но IT продолжает расти



9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против фальсификации результатов голосования на президентских выборах. В первые несколько дней были задержаны около 5 000 человек, сотни были ранены осколками светошумовых гранат и резиновыми пулями. Страна на трое суток осталась без интернета.

Айтишники стали заметной профессиональной группой среди участников протестов. И вскоре после начала репрессий началась и миграция IT-специалистов из страны.

В первую очередь IT-компании вывезли из Беларуси специалистов, которые должны оставаться на связи в круглосуточном режиме. Позже релокацию стали предлагать и другим сотрудникам — в случае угрозы личной безопасности или по желанию. Возможность переезда вошла в соцпакет, который предлагали многие работодатели.

Тем не менее, с августа 2020 года ни одна компания не отказалась от статуса резидента ПВТ. Как отметила в комментарии Delfi пресс-секретарь администрации Парка высоких технологий Любовь Майорова, ”несмотря на все сложности 2020 года, Парк высоких технологий завершил его с положительной динамикой. Экспорт вырос на 25% — до $2,7 млрд, приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 26%, их объем превысил $330 млн. За 2020 год в ПВТ пришло 236 новых компаний-резидентов (включая 23 R&D-центра зарубежных корпораций), в марте 2021 года — еще 65. За последний год Парк прирос почти на 9 тысяч человек. Оттока резидентов не произошло, а желающих вступить в ПВТ меньше не стало”.

Отъезд айтишников из Беларуси продолжается до сих пор. ”Это затяжной, негативный, но не резкий, а постепенный процесс”, говорит Анна Огинская, научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC. По результатам проведенного BEROC в декабре 2020 года опроса руководителей 315 IT-компаний выяснилось, что 14 из них готовились полностью переехать или уже находились в процессе релокации. Еще около 20 затруднились ответить на вопрос о планах на переезд, но не исключали такой возможности. Около половины респондентов признали, что у них уже есть свои офисы за рубежом либо идет процесс их открытия. В январе 2021 года на одном из ведущих отраслевых сайтов dev.by был проведен опрос, в ходе которого почти 15% респондентов ответили, что уже работают за границей, а 40% указали, что больше не хотят оставаться в Беларуси и собираются уехать навсегда или в длительную командировку.

© Алесь Пилецкий

"Несмотря ни на что, есть прирост количества клиентов, заинтересованных стать резидентами ПВТ. Для IТ-компаний с 1 января 2021 года подняли подоходный налог, но интерес по-прежнему стабильный", — говорит директор инвестиционно-консалтинговой компании ASER Олег Ильин. И приводит пример: если в 2019 и в 2020 году его фирма консультировала к каждому заседанию Наблюдательного Совета порядка 10 компаний, то в феврале 2021 года таких компаний было 16. Среди них, уточняет Ильин, есть и крупные, и с иностранными инвестициями — израильскими, из стран ЕС, а также из США. "Однако львиная доля в числе желающих стать резидентами ПВТ — это стартапы с белорусскими корнями, команды, отпочковавшиеся от белорусских IT-корпораций. И они формируют, наверно, главный спрос на вступление", — говорит Ильин. Общего падения интереса к работе в Беларуси вообще и к ПВТ в частности со стороны иностранных компаний он не заметил.

Кто-то уезжает, но бегства нет



По наблюдению IТ-менеджера и IТ-блогера Сергея Лавриненко, настроения в отрасли не панические, скорее тревожные. Компании по-прежнему идут в ПВТ, в некоторых из них растет штат, и при этом специалисты действительно продолжают уезжать за границу. Что касается количества выданных разными странами рабочих виз для белорусских айтишников, то оно не равно количеству уехавших. Например, Польша выдала 9 000 таких виз, но их получили, в том числе, и члены семей. "Многие открыли визы на всякий случай. Очевидно, что следующая волна отъездов будет по окончании учебного года — кто-то не хочет отрывать детей от учебы. Кто-то не может оставить пожилых родственников. То есть такого бегства-бегства, чтобы все взяли да и уехали — такого нет и, наверное, не будет. Если не произойдет какой-то совсем уж катастрофы, например, закрытие ПВТ или вооруженный конфликт. Если ситуация в Беларуси не будет меняться к лучшему, тренд на отъезд сохранится".

Олег Ильин говорит, что знает максимум две компании, которые закрыли бизнес в Беларуси: "Уезжают программисты, особенно это было заметно во втором полугодии 2020 года. Отсюда впечатление, что уезжают многие. Но в то же время какие-то программисты приезжают в Беларусь — из России, Казахстана, Узбекистана. То есть мы наблюдаем и обратные тренды. На мой взгляд, сейчас рынок труда в IT сбалансировался”.

Полностью переехать и закрыть офис в Беларуси решают лишь единичные компании. Пожалуй, самая громкая история связана с фирмой PandaDoc. Ее основатель — давно уехавший из Беларуси в США Микита Микадо — еще в августе 2020 года инициировал кампанию помощи силовикам, которые решатся уйти со службы и переквалифицироваться, чтобы работать в IТ-сфере. В ответ власти арестовали четверых сотрудников минского офиса PandaDoc, которые не имели к инициативе Микадо никакого отношения. Один из задержанных — Виктор Кувшинов — до сих пор остается за решеткой. В декабре 2020 года он был признан политзаключенным.

Огинская полагает, что сейчас можно говорить о переносе центров прибыли, переводе за рубеж ключевых отделов, специалистов или руководства компаний, но не тотальном бегстве IT-бизнеса из Беларуси. При этом эксперты не готовы прогнозировать как долго продлится такая ситуация. Все будет зависеть от обстановки в стране, — чем и когда закончится или как будет развиваться политический кризис, оправдаются ли и в какой мере негативные экономические прогнозы, сохранятся ли в долгосрочной перспективе все льготы и преференции, гарантированные резидентам ПВТ до 2049 года декретом президента.

Примечательно, что власти обещали не менять ставку налога для резидентов ПВТ до 2049 года, но ставку повысили, пусть и не на критическую величину. И здесь важен сам факт отмены обещанной льготы.

Налоговый рай в ПВТ обещали до 2049 года

© Фото - пресс-служба ПВТ

Одна из причин, по которым IT-бизнес не спешит покидать Беларусь — это совокупность сохраняющихся на данный момент льгот и преференций. "Даже в текущих условиях ПВТ для компаний является более выгодной формой ведения бизнеса, чем работа вне Парка, — говорит Лавриненко. — Если у компаний есть возможность и в Беларуси остаются их офисы, то они продолжаются вступать в ПВТ. Сейчас численность работников в IT растет за счет регионов: все больше белорусов понимают, что в этой отрасли выше зарплаты, больше свободы и возможностей для роста".



Кроме того белорусский IТ-сектор растет и за счет приезда иностранцев, — тех, кто, по выражению Лавриненко, ”может абстрагироваться от белорусской политической ситуации, тех, кому надоели локдауны в своих странах, и для кого соображения выгоды (из-за соотношения зарплат, налогов и необходимых расходов на жизнь) перевешивают весь негатив. Конечно, многие из приезжающих сейчас работать в Беларусь понимают, что здесь происходит — что есть определенные риски, что в целом всё не очень хорошо, мягко говоря. И нужно выбирать для себя определенную модель поведения”.

В опубликованном в мае 2021 года рейтинге лучших юрисдикций для IТ-компаний, составленном BIK Ratings, Беларусь заняла третье место. На первых двух позициях Эстония и Латвия, на четвертой — Литва. В топ-10 входят также Кипр, Россия, Великобритания, Украина, США, Израиль.

"То есть наша страна остается одним из привлекательных для ведения IТ-бизнеса государств по совокупности налоговых льгот и преференций", — говорит Олег Ильин. И отмечает еще один фактор, привлекающий IT-бизнес в Беларусь, — сильная школа программистов по "адекватной" цене: "Международные компании получают качественных программистов, которые стоят недорого по сравнению со ставками, которые есть сейчас в других странах, например, в том же Израиле".

"Спрос на IТ-специалистов сейчас большой, сфера в целом растет. Вакансии надо замещать. Люди нужны здесь и сейчас, многие компании готовы переплачивать”, — утверждает Лавриненко. Государству, по его словам, на самом деле не выгодно "закатывать под асфальт" IT-сферу, которая не требует вложений и при этом приносит валюту в бюджет. "Средняя зарплата в IТ — около $2500, и это в пять раз больше, чем в среднем по стране", — отмечает он.

Другое дело, что общая ситуация в стране влияет на всю экосистему в отрасли. По оценке Анны Огинской, всё, что даёт импульсы новому, идеям, инвестициям, расширению связей, угасает: "Мы видим, что с 1 мая закрыли "Имагуру" (Бизнес-клуб, с которым государственный арендодатель расторг договор без объяснения причин. — Ред). А ведь "Имагуру" — известный акселератор, который производил новые кадры и давал старт продуктовым компаниям. Всё это сейчас уходит".

Анна Огинская не исключает вероятности резкого снижения численности работников отрасли и доли экспорта этого сектора в общем объеме услуг, вклада в добавленную стоимость по национальной экономике в целом: "Нужно какое-то время для релокации офисов, такие решения не принимаются и не реализуются быстро. Но также важно отметить, что по результатам опроса, проведенного BEROC, руководители IТ-компаний все равно оценивают ситуацию в своей отрасли более позитивно, чем представители других сфер".

ПВТ: "Кремниевая долина" или нет?



"ПВТ в Беларуси привлекает крупных и успешных, — отмечает Анна Огинская. — Кремниевая Долина смогла обеспечить перспективы развития для малых высокотехнологичных компаний путем концентрации талантливых выпускников, исследовательских центров крупных компаний, щедрых госзаказов в области оборонной промышленности, а за ними и прихода не менее щедрых венчурных финансистов. Крупные резиденты ПВТ до сих пор вносили вклад в развитие экосистемы в целом (открывали центры исследований, корпоративные университеты, сотрудничали с вузами). Но без развитой системы венчурного финансирования вырастить небольшие высокотехнологичные компании затруднительно. Тем более в условиях, когда закрываются акселераторы, снижается набор на IT-специальности, а любой нетворкинг в компании думающих людей становится подозрительным".

По словам Огинской, Кремниевая Долина — это высокотехнологичные бизнесы, а не фабрики по написанию кода. "Для рождения Кремниевой Долины нужны таланты, научно-техническая база и исследования, для исследований — инвестиции, а для инвестиций — доверие!" — уверена она. В условиях политического кризиса доверие к правовой системе Беларуси снизилось. Страна, возможно, стала "красной точкой" на карте иностранных инвесторов, и это повышает риск не получить доступные инвестиции. Также не исключены и проблемы с реинвестированием со стороны владельцев компаний, которые сейчас ведут свою деятельность в Беларуси, но перестали доверять правовой системе.

Оснований для недоверия более чем достаточно. Помимо политических репрессий, в Беларуси регулярно происходят задержания по достаточно абсурдным поводам. За ним следуют суды, арест, а в худшем случае — уголовные дела с перспективой заключения на годы. На официальном уровне можно услышать призывы "вырезать весь нелояльный частный бизнес". 18 мая власти заблокировали крупнейший независимый новостной портал в стране Tut.by. Комитет госконтроля выступил с заявлением, согласно которому ООО "Тут Бай Медиа" уклонялось от уплаты налогов в особо крупном размере. Tut.by был резидентом ПВТ с 2019 года. В тот же день, 18 мая, Наблюдательный совет парка исключил его из числа резидентов ПВТ.

Сергей Лавриненко, между тем, верит в лучшее. "Боюсь показаться излишне оптимистичным, но я верю, что превратить Беларусь в Северную Корею не удастся, и айтишники все не уедут, — говорит он. — В противном случае здесь будет пустыня. А этого, конечно, не хотелось бы".