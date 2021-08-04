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Госпогранкомитет Беларуси информировал о гибели молодого человека не славянской внешности. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.
Госпогранкомитет Беларуси сообщил о гибели мигранта на белорусско-литовской границе
© DELFI / Orestas Gurevičius

Инцидент якобы произошел на белорусско-литовской границе в районе населенного пункта Бенякони.

Молодой человек был обнаружен белорусскими пограничниками в тяжелом состоянии. Пограничники пытались оказать ему первую помощь, но он скончался на месте.

О произошедшем было доложено Александру Лукашенко, который поручил незамедлительно начать расследование.

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"Реакция последовала незамедлительно. Следственному комитету под контролем прокуратуры поручено немедленно приступить к расследованию. Опросить в том числе местных жителей (именно они сообщили об избитом человеке, который после умер на руках у пограничников)", - информирует телеграмм-канал "Пул первого".

Также поставлена задача найти родственников погибшего, выдать визы, оказать всю помощь по прибытию в Беларусь, чтобы забрать тело.

"Литовские пограничники узнали об этом из зарубежных СМИ и социальных сетей", - сказал BNS представитель СОГГ Рокас Пукинскас.

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