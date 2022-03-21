Беларусь заявила об отводе десанта от границ Украины

"Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения задачи по усилению участков государственной границы Республики Беларусь", — заявили в министерстве.

Накануне, 20 марта, вооруженные силы Украины видели признаки “подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины”.

Брестские десантники три недели находились рядом с границей Украины. В Беларуси утверждали, что они "усиливали охрану границы".