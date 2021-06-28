aA
Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС. "Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в распространенном сегодня заявлении МИД Беларуси.
Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
© DELFI / Orestas Gurevičius

В МИД Беларуси 28 июня вызвали главу Представительства ЕС в Беларуси Дирка Шубеля "в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси".

В ходе встречи представителю ЕС была доведена информация "о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам".

Статьи по теме:
Литва выделит 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства  (6)
Мантас Адоменас: Россия до сих пор не может принять последствия своих преступных действий  (309)

Беларусь также отзывает своего постоянного представителя при ЕС в Минск для консультаций. Главе Представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

"С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - заявил белоруски МИД.

В сообщении также говорится, что "в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД: Литва заинтересована в более тесных связях ЕС и Азербайджана (52)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Политики Литвы и Польши будут добиваться переговоров о членстве восточных партнеров в ЕС (22)

Политики, участвующие в деятельности Парламентской...

TOP новостей

Какое жилье депутат парламента может арендовать в столице Литвы за 300 евро? (10)

Общежитие в Науяместисе, комната в Маркучай, Пилайте и...

Карантин в Литве с четверга отменен, какие ограничения останутся? (72)

Правительству Литвы предложили отменить действие...

С понедельника меняются правила: какие перемены ждут (18)

С понедельника, 28 июня, меняются правила. 13 европейских...

Предлагается предоставить Ландсбергису статус главы государства (118)

Депутаты сейма Литвы предлагают присвоить статус...

Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" (7)

Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки...