Беларусь лишили права принять этап Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) лишил Беларусь права принять один из этапов Кубка мира по биатлону в предстоящем сезоне. "Решение о переносе мероприятия было принято исполнительным комитетом с учетом текущей ситуации в Беларуси", - заявила организация в воскресенье, 16 мая. IBU также указал на необходимость предоставить организационным комитетам, национальным федерациям и командам уверенность в планировании графика соревнований.

Тем самым восьмой этап Кубка мира, который должен был состояться в Раубичах под Минском с 3 по 6 марта 2022 года, перенесен в финский Контиолахти. Тем временем первый этап Кубка 26-28 ноября перенесен из Контиолахти в шведский Эстерсунде, который примет и второй этап соревнований.

The IBU Executive Board today agreed on the updated calendar for the 2021/2022 season.

World Cup Stage 8 in Minsk-Raubichi, Belarus (3-6 March 2022) has been reallocated to Kontiolahti, Finland.

