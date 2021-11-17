"Специалистами проводится диагностика и анализ работы технологических систем. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме", — говорится в сообщении.
4 октября первый энергоблок БелАЭС включили в сеть. До этого он не работал три месяца — 12 июля его отключили от сети из-за того что сработала автоматическая защита генератора. Это было не первое его отключение.
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