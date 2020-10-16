Текст сообщения, которое распространяется пользователями социальных сетей как доказательство причастности неких "правителей" мира к организации пандемии коронавируса (орфография приводится нами без изменений - ред.):

Это "плановая" остановка всего современного мироустройства, которое исчерпало свой смысл до "до дна". Достаточно увидеть несколько фотографий с самых разных концов Земли, чтобы это понять. Несомненно все, кто хоть немножко умеет думать, понимают – есть "некий проект" нового мироустройства, спасающего планету от полного уничтожения старым мироустройством.

По первым шагам реализации этого проекта, очевидно, как он жесток, беспощаден: неожиданный, внезапный, недопустимый! Но иначе, едва ли возможно, потому что социология, фокус-группы, общественное мнение, создаваемое не нами, а теми, кто мнит себя "правителями", будут против расставания с комфортом жизни за счет нас с вами и планеты. Поэтому даже первые меры по остановке функционирования "старого проекта мироустройства" вызывают такое несогласие и протесты с их стороны. Но они, эти "меры" уже синхронно запущены по всем странам мира одновременно.

27 фото, которые доказывают, мои слова...

А что же человек? Какой он сейчас и каким ему предстоит стать? Об этом надо думать, чтобы остановиться и адаптироваться к новой реальности. Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, — только тогда он, человек поймет, что "деньги нельзя есть".

Это пророчество становится все более и более жестокой реальностью. Но даже сейчас не все осознают, как ужасно порой отражается наша жизнь на окружающей среде.

Теория заговора: коронавирус запускает проект нового миропорядка © Ekrano nuotr.





Пожелавший остаться неизвестным автор утверждает:

1) Существуют некие “правители мира”, которые несут ответственность за эксплуатацию природных ресурсов;

2) Пандемия коронавируса - это проект "нового мироустройства", который направлен против "правителей мира" в частности и человечества, которое не бережет природные ресурсы Земли, в целом;

3) Для того, чтобы убедить читателей в своей правоте и вызвать эмоциональную реакцию, в качестве иллюстраций используются фотографии мест экологических катастроф и крупных мегаполисов;

4) В конце материала автор, чтобы казаться более убедительным, призывает человечество одуматься и понять, что деятельность человека может губительным образом сказаться на природе, что в общем, как подчеркивают многочисленные экологические активисты, является правдой.

Комментарии экспертов:

"Люди исходили из того, что за каждым действием кроется тот или иной умысел, и они не могли себе представить, что могут происходить случайные вещи, без всякого умысла. Те, кто распространяют теории заговора, считают, что таким образом делают что-то хорошее для мира, открывая людям правду. Но есть и те, кто просто цинично распространяет их, чтобы заработать деньги или из каких-то политических соображений", – рассказал Михаэль Буттер, профессор истории литературы и искусства в Университете Тюбингена о теориях заговора в интервью германской службе новостей Deutsche Welle.

Стенли Перлман, профессор микробиологии и иммунологии Университета Айовы (Stanley Perlman, University of Iowa), утверждает, что "нет причин считать, что он был создан искусственно, или что он по ошибке был выпущен из лаборатории. Этим утверждениям нет никаких доказательств".

Цитата из материала BBC – Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание Covid-19 шагают по Европе.

Почти в каждой стране находятся свои псевдоэксперты, распространяющие в интернете спекуляции об искусственном происхождении Covid-19 или вовсе называющие его выдумкой.

"Перед лицом пандемии теории заговора изображают упорядоченный и управляемый мир. Теории заговора расцветают, когда социальные механизмы ломаются, а привычные методы осмысления мира оказываются неадекватными происходящему", – объясняет Йован Бифорд, старший преподаватель психологии в британском Открытом университете.

EUvsDisinfo.eu – проект при Европейской службе внешних связей, направленный на борьбу с фейками, сообщает, что сообщения о том, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 является всего лишь злодейской схемой для ограничения личных свобод, является одним из нарративов дезинформации, которые распространяют средства массовой информации и анонимные профили в социальных сетях, связанные с Россией. Аналитики EUvsDisinfo.eu отмечают, что в таких статьях о COVID-19 говорится как о предлоге, необходимом глобальной элите для введения зловещих реформ – депопуляции, тотального контроля и, наконец, “нового мирового порядка”.

Комментарий ru.Delfi.lt:

1) Сама статья, которая распространяется в социальных сетях, относится к разряду так называемых конспиративных теорий, - то есть сложные комплексные явления объясняются упрощенно, как ответ на страхи и неопределенность; отсутствие доказательств против конспирации считается ее подтверждением; отрицается мнение и авторитет экспертов.

2) В статье также используются элементы дезинформации: автор использует как истинные, так и ложные или отчасти неверные факты; бывают случаи, когда автор сам не знает, что содержание ошибочно; утверждения содержат дезинформацию, заголовки вводят в заблуждение.

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Слияние теорий заговора: QAnon и отрицание Covid-19 шагают по Европе

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