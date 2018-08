Kai praėjusių metų pavasarį Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Generalinės prokuratūros pareigūnai iš savo darbo vietos išsivedė Pravieniškių pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiąjį specialistą Evaldą Baronėną, kuris, įtariama, metų metus veikė išvien su nusikaltėliais, kalėjimų sistemoje neįvyko jokių permainų – lyg nieko nebūtų nutikę. Garsioji „kamora“, kurioje vienu metu gali gyventi ne daugiau kaip aštuoni nuteistieji (kitose patalpose – po 20-30 kalinių), buvo atverta kitiems. Žinoma, ne nuskriaustųjų ar pažemintųjų kastos atstovams.

Nors laikinai pataisos namams vadovaujantis direktorius Dainius Sušinskas sako, kad įkalinimo įstaiga nuteistųjų neskirsto į jokias kastas ir netoleruoja jų subkultūros, tačiau po „Pravieniškių mafijos“ griūties „kamoroje“, kurią daugybę metų valdė naujos kartos Kauno „Dzarkinių“ grupuotės nariai, valdžią perėmė laikinojoje sostinėje sutriuškintus „Agurkinius“ pakeitę „Kamuolinių“ atstovai. Ir tik praėjusį penktadienį iš Pravieniškių į Alytaus pataisos namus buvo pervežta dvidešimt esą daugiausiai problemų keliančių nuteistųjų – tik du iš jų iki šiol gyveno privilegijuotoje „kamoroje“.

Tai – iki gyvos galvos Kėdainių žudynių byloje nuteisto Ričardo Baratinsko sūnus Laimis Baratinskas, pravarde Marafoniukas. Jis bausmę atlieka dėl neteisėto disponavimo itin dideliu narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiu.

Iš „kamoros“ išvežtas ir dėl narkotikų pataisos namuose įkalintas kaunietis Nerijus Vaidelys, pravarde Šienas. Neoficialiai užsimenama, kad „kamuoliniai“ bandė tęsti anksčiau „kamorą“ valdžiusio Aido Kupčiūno ir jo bendrų pradėtus „darbus“, pagal nusistovėjusią tvarką jiems esą nedrįsdavo pasipriešinti kiti čia kalintys nuteistieji. Ir tuo pačiu nuteistieji ruošė vietą pavasarį triukšmingai sulaikytiems visoje Europoje veikusiems „Kamuolinių“ lyderiams. Nes „kamoroje“ gali gyventi tik tikri „vierchai“.

Neįtikėtina, bet tik praėjusį penktadienį iš Pravieniškių buvo išvežtas ir vienas su „Pravieniškių mafijos“ lyderiais susijęs ir dėl zonoje įvykdytų nusikaltimų prieš teismą stosiantis nuteistasis Deividas Vonžodas, įkalintas dėl tyčinio nužudymo Kauno Laisvės alėjoje.

Šiuo metu Pravieniškių pataisos namuose bausmę atlieka daugiau kaip 2 tūkst. nuteistųjų, jie kali keturiose zonose – 2-ajame lokaliniame sektoriuje, kuriame daugybę metų vadovavo „bachūrai“, gyvena apie 600 nuteistųjų. Ne visi jie „bachūrai“ – kartu su jais gyveno ir šiems tarnaujantys „dūchai“, ir žemiausius darbus priversti dirbti „gaidžiai“.

Apskundęs pareigūnus sulaukė kalinių grasinimų

„Pareigūnai – ne visagaliai, – DELFI sakė vienas įkalinimo įstaigoje bausmę atliekantis nuteistasis. – Dauguma darbuotojų net bijo kalinių, stengiasi nesivelti į jokius konfliktus, ir jeigu sektoriuje nebūna muštynių, džiaugiasi – čia egzistuoja tokia tvarka, kad jeigu niekas nesimuša ir kitų nemuša, pareigūnai užmerkia akis. Nes taip ir jiems patogiau – visi žino, kad realiai situacijos negalės pakeisti, o tik įsivels į nereikalingus konfliktus. O juk jie – irgi žmonės.“

Bet yra ir kitaip manančių – prieš porą mėnesių iš Alytaus pataisos namų į Pravieniškes pervežtas dėl nužudymo kalintis Ignas sako, kad čia galioja kitokios taisyklės ir nuteistieji niekam nerūpi. Maža to, jis stebėjosi, kad parašęs skundą dėl galimai netinkamo pareigūnų elgesio netrukus sulaukė kalinių grasinimų: šie žadėjo susidoroti, jeigu šis skundo neatsiims.

„Jau spėjau parašyti skundų, tačiau susidūriau su tokia situacija, kad pas mane administracija siunčia kitus nuteistuosius, o šie reikalauja juos atsiimti, – kalbėjo vyras. – Alytuje viskas būna kitaip: parašai skundą, pareigūnai tave pasikviečia ir ieško kompromiso, dar niekada taip nėra buvę, jog siųstų kitus nuteistuosius.“

Pirmąjį skundą Ignas parašė dėl to, kad per kratą, kurią po Kybartų skandalo, kai nuteistieji feisbuke transliavo išgertuves, Kalėjimų departamento pareigūnai esą vertė pusę valandos stovėti iškėlus rankas, po to sujaukė gyvenamąsias patalpas, taip pat esą paėmė kai kuriuos nedraudžiamus daiktus ir suplėšė užrašų knygutę.

„Nežinau, ar tai normalu, kad pareigūnai pas mane siunčia kitus nuteistuosius, kurie reikalauja atsiimti skundą, o kai dar kartą pasiskundžiau, atėjo prižiūrėtojai ir pasakė, jog pas mane daugiau niekas nevaikščios – nežinau, kaip reikės toliau čia man sėdėti, juk dar daugiau kaip šešeri metai liko“, – sakė jis. Daugiau apie tai – vaizdo įraše.

Su žurnalistais kalbėti apie problemas pataisos namuose – misija neįmanoma. Kai DELFI ruošėsi atvykti į Pravieniškes, norą susitikti su žurnalistais buvo išreiškę aštuoni nuteistieji, tačiau susitikimo išvakarėse vos ne tuo pačiu metu visi pranešė, kad nekalbės. Tik vienas kitas vėliau išdrįso prisipažinti, kad patyrė spaudimą.

„Nepyk, aš priklausau žemesniajai kastai, administracijos nebijau, bet „bachūrai“ pažadėjo nuplėšt man galvą, jeigu su tavimi susitiksiu. O man ar čia reikės gyventi“, – rašė vienas nuteistųjų. Vėliau paaiškėjo, kad tie „bachūrai“ gyvena neliečiamųjų „kamoroje“.

Kalinių artimieji negalėjo patikėti: netilo telefonas

Kaip šiandien gyvena skandalų drebinamos Pravieniškės? Laikinai įkalinimo įstaigai vadovaujantis D. Sušinskas tikina, kad padėtis yra kontroliuojama, tačiau visuomenėje kilęs ažiotažas dėl zonoje pareigūnų išaiškintų sunkių nusikaltimų esą tik dar labiau sukurstė aistras.

„Tai yra darbo destrukcija“, – rėžė D. Sušinskas. Jis sakė, kad po DELFI publikuotų „Pravieniškių mafijos“ straipsnių sulaukė daugybės nuteistųjų artimųjų skambučių – jie nerimavo dėl zonoje bausmę atliekančių nuteistųjų saugumo, taip pat skundėsi, kad jie iki šiol yra skriaudžiami.

„Negatyvūs straipsniai daro savo – su širdgėla sakau, bet praėjusį ketvirtadienį aš valandai išėjau iš savo darbo kabineto, negalėjau jame net būti, – prisipažino laikinasis pataisos namų direktorius. – Visą laiką netilo telefonas – nuteistųjų artimieji skundėsi, kad mes nekreipiame dėmesio į susiklosčiusią situaciją, neperkeliame nuteistųjų, net juos skriaudžiame ir mušame. Ne viskas į pozityvią pusę pakrypo – tikrai nenoriu slėpti, kad buvo blogai, bet kai šiandien sukeliamas chaosas, manau, reikėtų pagalvoti ir apie čia dirbančius pareigūnus, jų šeimas.“

D. Sušinskas sako, kad kriminalistams likvidavus „Pravieniškių mafijos“ susivienijimą įkalinimo įstaigoje situacija pasikeitė kardinaliai – siekiant užkirsti kelią nuteistųjų įtakos galių demonstravimui, jie neskirstomi gyventi į būrius pagal laisvėje buvusią gyvenamąją vietą.

„Šiandien teigti, kad kažkuris būrys priklauso kuriam nors miestui, negalėčiau – ir šis procesas vyksta toliau“, – sako permainas prieš keturis mėnesius pradėjęs laikinasis zonos vadovas.

Pataisos namuose nuspręsta atsisakyti ir iki šiol galiojusios tvarkos, kai bausmę atliekantis nuteistasis galėdavo prašyti perkelti į kitą gyvenamąją zoną.

Galiojo papročių teisė

„Nežinau, gera ar bloga buvo praktika, kai nuteistasis galėjo būti perkeliamas į kitą vietą, tačiau prieš tai jam buvo suteikiamas bandomasis laikotarpis – per tris mėnesius jis negalėjo gauti drausminių nuobaudų, – kalbėjo D. Sušinskas. – Šiandien tokios praktikos nebetaikome, nes, kaip matome, turbūt tokia tvarka nebuvo gera. Administracija tikrai nuteistųjų neskirsto į kastas, manau, ir anksčiau neskirstė, bet visada yra stipresni ir silpnesni. 2-ajame sektoriuje bausmę atlieka teisti už rezonansinius nusikaltimus, taip pat kitiems nuteisiems įtaką darantys nuteistieji, tie, kurie atsisako dirbti ir laikosi subkultūros.“

Pataisos namų administracija taip pat nutarė iš karantino patalpų iškeldinti ir čia gyvenusį bei „kamoros bachūrams“ tarnų parūpindavusį vadinamąjį „bugorą“. Tiesa, tik tada, kai Lietuvą sudrebino „Pravieniškių mafijos“ istorijos ir į įkalinimo įstaigą atvyko žurnalistai – iki tol „bachūrams“ dirbęs nuteistasis stengdavosi kuo daugiau naujai į zoną atvykusių kalinių privilioti gyventi į „vierchų“ valdomą sektorių.

„Nors yra karantino patalpos, tačiau jis gyveno šalia įrengtose gyvenamosiose patalpose ir buvo tvarkinys, – sakė D. Sušinskas. – Jis čia gyveno pagal seną tvarką, tai turbūt teisiškai nereglamentuota, bet pagal susidariusią paprotinę teisę, jeigu taip galima sakyti. Bet pasakiau (darbuotojams), kad jo ten nebūtų, nes, matyt, blogi dalykai darosi.“

Ir čia pat pridūrė, kad pareigūnams talkinantys nuteistieji, kurie vesdavo kalinių apskaitą, nuo šiol nebevaldo jų asmens duomenų – težino, kur ir koks nuteistasis gyvena, nors anksčiau savo užrašuose nurodydavo ir iš kokio miesto atvažiavo, ir už kokius nusikaltimus nuteistas.

Kaliniai – ne stiklainiai

Be to, iš vadinamojo „bachūrų“ sektoriaus buvo išvežti nuskriaustieji, vadinamieji „gaidžiai“: „Tai yra neigiamą įtaką darantys nuteistieji – išvežėme, kad nebūtų silpnesnių, prieš kuriuos demonstruojamos galios. Ir tai yra jūsų straipsnių pasekmė. Turėjome juos paskirstyti į laisvas vietas, bet jie nėra stiklainiai, kuriuos kaip uogienes galėtume sudėti į lentyną.Jie – asmenybės, kiekvienam privalome rasti vietą.“

Yra ir daugiau permainų: „1-asis lokalinis sektorius (čia gyvena subkultūrai pritariantys nuteistieji – DELFI) dar labiau izoliuojamas – įrenginėjamos naujos tvoros, nes iki šiol kiti nuteistieji buvo verčiami eiti ir paimti draudžiamus daiktus, – pabrėžė D. Sušinskas. – Manau, jie patys jausis saugiau, kai bus dar viena tvora, kuri neleis fiziškai kontaktuoti su kitame sektoriuje gyvenančiais nuteistaisiais. Be to, tvora taip pat statoma prie ūkio aptarnavimo skyriaus – taip pat norime, kad nuteistieji negalėtų patekti į šias patalpas ir tuo pačiu nedarytų įtakos čia dirbantiems kirpėjams, siuvėjams, batsiuviams ir kitiems darbininkams. Nes, kaip rodo praktika, visi nuteistieji, kurie turi didesnę galimybę judėti po įstaigą, gali būti išnaudojami draudžiamų daiktų ar kitų nelegalių dalykų darymui.“

Nors ir sako, kad pokyčiai zonoje yra akivaizdūs, tačiau laikinasis vadovas nenori sutikti, jog Pravieniškėse „alkoholis liejasi laisvai“ – juk net tada, kai kaliniai ruošėsi kasmetinei smurtą propaguojančiai „Jūros šventei“, iš jų buvo konfiskuota daugiau kaip 80 litrų raugalo. Po kelių dienų – dar 70.

„Alkoholį slepia visur – daugiausiai užkasa žemėje, nors ir yra įrengta bendro stebėjimo kamera, tačiau yra aklosios zonos, kurios tam ir pasitarnauja, – kalbėjo jis. – Tai gali būti bet kur – ir prie gyvenamųjų patalpų, ir prie tvorų, po augalais, visur, kur tik įmanoma. Juk visiškai negalime išnaikinti augalų ir medžių, o visą teritoriją išbetonuoti. Be to, niekam nepaslaptis, kad vyksta draudžiamų daiktų permetimai iš laisvės – metamos ne tik mielės, bet ir sausas spiritas. Nuteistieji sakė, kad užtenka jį supilti į vandenį ir po pusvalandžio gaunasi 30-40 laipsnių stiprumo gėrimas.“

Ne visi darbuotojai šventi

Tas pats ir su mobiliojo ryšio telefonais – nors oficialiai juos draudžiama turėti, tačiau jais naudojasi bene visi nuteistieji, kurie bet kada gali susisiekti tiek su artimaisiais, tiek draugais. Neteisėtai. Tai žino ir pareigūnai, tačiau niekaip nesugeba užkardyti jų patekimo į pataisos namus.

„Tikrai nepaneigsiu, kad darbuotojai yra visiškai šventi ir niekas nieko neįneša, – net nebando slėpti D. Sušinskas. – Aš negaliu už visus garantuoti šimtu procentų. Be abejonių, kiekvienoje šeimoje yra problemų ir išimčių, tai diktuoja gyvenimas, bet galiu pasakyti, kad šiemet jau buvo atleista viena darbuotoja iš medicinos dalies. Ji buvo sulaikyta turint tam tikros informacijos, pas ją buvo rasta draudžiamų daiktų. Bet daugiausiai telefonai patenka permetant juos per tvorą.“

„Neįmanoma visko surasti, – teisinosi D. Sušinskas. – Telefonus ir užkasa, ir panardinai, ir į šiukšlines deda, ir į baldus, sienas, grindis įmontuoja. Net pas vieną radome automobilio modelį – jis net nebuvo paslėptas, per kratą ant stalo stovėjo. Ir tik gerai apžiūrėję pareigūnai pamatė, kad tai – telefonas. Tai – kinietiškas daiktas, pas mus Lietuvoje tokiais net neprekiaujama. Be to, nuteistieji net įsirengia elektromagnetines spynas – tokių esame radę gerai įrengtose jų slėptuvėse. Jų išradingumui nėra ribų.“

D. Sušinskas sako, kad nuo šiol nuteistieji naktimis yra užrakinami ir negali į lauką išeiti iki ryto. „Įstatymas numato, kad nuteistieji laisvai vaikščioti turi tik tam tikrą laiką, tai priklauso nuo grupės, kuriai jie priskiriami“, – jis pažymėjo, kad dažnai net trūksta pareigūnų, turinčių užtikrinti nuteistųjų priežiūrą.

Griežtas, bet teisingas

„Kai nuteistuosius ėmėme naktimis rakinti, buvo daug nepatenkintų, – sakė D. Sušinskas. – Manau, kad didžiąja dalimi mano, kaip vadovo, atsiradimas čia daug kam nepatinka. Yra nuteistieji, kurie žino, jog tikrai esu griežtas, todėl jiems nepatinku, ir jie darys viską, kad tik man pakenktų. Galite pasiklausti bet ko tiek čia, tiek Alytuje, kur dirbau iki 2014 m., visi patvirtins, kad esu griežtas, bet tuo pačiu – teisingas. Nesu nė vienam nuteistajam sumelavęs. Nė karto. Tai yra mano taisyklė – niekada nemeluoti nuteistajam. Autoritetą gali prarasti labai greitai, o kai jo neturi, nesi vadovas. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad galiu drąsiai vaikščioti ir įkalinimo įstaiga yra saugi tiek man, tiek lankytojams, tiek darbuotojams. Ir yra vieša – aš neturiu ko slėpti.“

Laikinasis direktorius sako, kad pataisos namuose yra sudarytos visos sąlygos laisvėje suklydusiems nuteistiesiems pasitaisyti.

„Tie, kurie nori pokyčių ir pozityviai keistis, salygos čia yra idealios, – kalbėjo D. Sušinskas. – Bet tas, kuris nieko nenori, tas, kuris ieško tik priešų, į tokį gali investuoti kiek tik nori, bet pokyčiai bus minimalūs.“

Direktorius pabrėžė, kad pataisos namuose nebus toleruojamas smurtas prieš nuteistuosius, visda bus pradedamas tyrimas, net jeigu nukentėjusysis ir neturės pretenzijų savo skriaudikui.

Gyvenime taip nėra buvę

„Situacija iš esmės keičiasi, mes aiškinamės kiekvieną atvejį, jau keičiasi ir prokurorų požiūris – net jeigu nukentėjusysis ir keičia parodymus, yra laikomasi pirminės versijos ir byla vis tiek keliauja į teismą, – sakė D. Sušinskas. – Pagaliau mes pasiekėme, kad nuteistieji patys kreipiasi dėl iš jų atimamų daiktų – dėl turto prievartavimo. Šiandien esame pradėję aštuonis ikiteisminius tyrimus. Niekada gyvenime taip nebuvo.“

Anot jo, atsakomybėn patraukti nuteistieji vertė kitus kalinius mokėti vadinamuosius „nalogus“ – apmokestindavo už laisvėje padarytas nusikalstamas veikas, skriaudas ir pan., taip pat už elgesį įstaigoje, kai nukenčia kurio nors jų draugai, ir tada didesnę galią turintys nuteistieji priverčia juos susimokėti.

„Be to, pasitaiko, kad nuteistieji rašo skundus, į kuriuos mes privalome reaguoti, o kai sureaguojame, atliekamos kratos, patalpų apžiūros, pervedami nuteistieji, taikomos prevencinės priemonės, statomi papildomi postai, skiriami įpareigojimai – jeigu kiti nuteisteiji išsiaiškina, kas iššaukė tokią situaciją, tas nuteistasis arba patiria spaudimą, arba kitaip yra engiamas, bet tai yra neišvengiama“, – pabrėžė laikinasis pataisos namų direktorius.

Jo nuomone, situacija pataisos namuose pasikeistų, jeigu kaliniai gyventų po du vienoje kameroje: „Tada jie būtų užrakinti, vyktų tinkama jų priežiūra, tačiau taip nėra – turime prisitaikyti prie kitokių gyvenimo sąlygų.“

Laisvės reikalai

Laikinasis zonos vadovas sako, kad tiek ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai, tiek žiniasklaida pernelyg sureikšmino vadinamojoje „kamoroje“ gyvenusių „bachūrų“ vaidmenį.

„Prisipažinsiu: „kamora“ – man šis terminas lyg iš dangaus, visi kolegos juokiasi, sako, kokią jūs ten „kamorą“ turite, – kalbėjo D. Sušinskas. – Čia nėra jokių „kamorų“ – čia kažkokio kvailio „išmislas“. Ten gyvena eiliniai nuteistieji, nėra nė vieno... Taip, esu girdėjęs, kad ne čia nusprendžiama, kas ten gyvens, tai yra iš laisvės reikalai, pas vilniečius – lygiai taip pat. Dabar viskas yra kitaip: gal nėra tiesiogiai išreikšta, kad tas ar anas vadovauja, bet visi randa bendrą konsensusą, jog visiems geriau ir nebūtų jokių konfliktų. Ir jiems geriau, ir mums. Tas susitarimas yra tarp jų, mes neišvengsime, kad bus Vilnius, Kaunas, tegul bet kur gyvena, vis tiek tai bus.

Tie, kuriuos išvežėme į kitą sektorių, stovėdavo prie punkto, iš kur ateina pareigūnai, ir juos pamatę imdavo švilpti, taip įspėdami kitus nuteistuosius. Dabar bus kiti, kurie švilps, visada atsiras silpnesnių. Visada bus tokių, kurie ir lovas klos, ir valgyti gamins. Kai dirbau Alytuje, susidūrėme su blogu pavyzdžiu – bandėme kalinius išrotuoti, išimti tuos, kurie yra skriaudžiami. Kai juos perkėlėme, po mėnesio tarp jų atsirado lyderis, aplink jį – grupelė, kurie taip pat skriaudė, reketavo. Vėl įvyko rotacija ir taip galima tęsti iki begalybės. Esmė ta, kad jie visi negali būti kartu. Reikia įkalinti po du.“

Per kvailumą

D. Sušinskas taip pat pažymėjo, kad pareigūnams ištyrus „Pravieniškių mafijos“ bylą, įkalinimo įstaigoje pasikeitė 90 proc. Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų. Nuo pareigų laikinai nušalintas ir galimai su nusikaltėliais veikęs „operas“ E. Baronėnas, kuriam buvo patikėta bendrauti su nuteistaisiais. Laikinasis įstaigos vadovas abejoja, ar tikrai pareigūnas padarė jam inkriminuojamus nusikaltimus.

„Neturiu ką blogo apie pasakyti, jis – pakankamai ramus žmogus, – kalbėjo D. Sušinskas. – Ką aš galvojau, tą galvojau, bet jam daryti įtakos negalėjau. Jeigu kuriam nors kaliniui būdavo bėda ir ateidavo į pataisos namų komisijos posėdį, prašydamas jį perkelti, mes klausdavome, kokios problemos, bet dažnai atsisakydavo nurodyti priežastis arba aiškindavo, jog tai – neviešo pobūdžio informacija. Tada toks nuteistasis buvo kviečiamas pokalbiui į Kriminalinę žvalgybą ir dažniausiai su juo kalbėdavo E. Baronėnas. Tokios buvo jo funkcijos, tačiau jis man nebuvo atskaitingas. Jeigu paklausiu, gali atsakyti, bet – gali ir neatsakyti. Todėl pagal tvarką išsireikalaudavau pažymą apie pokalbį su nuteistuoju.

Jeigu nuoširdžiai, kas mane liečia kaip žmogų, aš ir dabar esu didžiąja dalimi įsitikinęs, kad neturėtų visi faktai pasitvirtinti.

Aš, kaip pareigūnas, analizuoju visus įvykius, situaciją, nesu susipažinęs su ikiteisminio tyrimo medžiaga, todėl gal man ir sunku vertinti situaciją, bet skaičiau teismo nutarimus dėl E. Baronėno nušalinimo nuo pareigų. Ten surašyti nuteistieji, jų veiksmai, bet niekur nemačiau, kad E. Baronėnas gavo atlygį, siekė naudos ir ją įgijo – sau, tiesiogiai, per artimuosius ar gavo paslėptą naudą. Dėl to ir galvoju, ar tikrai jis tą darė tyčia, ir ar jis darė nusikaltimą – gal tai per kvailumą, norėdamas išgauti informacijos, išgauti duomenų ir gal daugiau pasakydavo negu gaudavo vykdydamas savo funkcijas. Aš taip galvoju.

Iš tingėjimo

O narkotikai... (jie buvo rasti E. Baronėno darbo kabinete – DELFI). Šito negaliu paaiškinti, nes bet kokiu atveju tai turėjo būti įforminta. Net kalbos nėra. Žinoma, gal galėjo būti koks nors įvykis, kai buvo kur nors rasta, įmesta, ir jis atsinešė, neįformino. Ar tai tyčia, ar iš tingėjimo, negaliu pasakyti. Galbūt iš tingėjimo, žinote, kaip sakoma, ai, čia vis tiek timniakas, čia nebus eigos, tai gal iš tokių dalykų. Bet ar tai užtraukia baudžiamąją atsakomybę, aš nežinau.

Galbūt yra kiti dalykai, gal yra telefoniniai pokalbiai, gal yra kažkokios sąskaitos, gal pinigai vaikščiojo, gal kažkokia kita nauda, nežinau, galbūt. Subjektyviai tikiu, kad žmogus dar nebuvo iki tiek kaltas. Galbūt ne viskas buvo pagal įstatymą, sunku man spręsti.“

Jeigu baisu kalbėti, kam tada gyventi?

Pravieniškėse daugiau kaip šimtas nuteistųjų bausmę atlieka atvirojoje kolonijoje – čia gyvenantys nuteistieji dienos metu gali vaikščioti po miestelį, su savimi turėti mobiliojo ryšio telefonus, dirbti. Ne tik valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ – jiems suteikiama galimybė įsidarbinti ir privačiose bendrovėse, kurios gali gauti gerokai didesnį atlyginimą.

Nuteistasis Saulius sako, kad „Mūsų amatuose“ dirbantys kaliniai gauna 140 eurų, tuo metu netoliese esančioje mėsos perdirbimo bendrovėje – ir apie 800 Eur. Tačiau tokia suma tik retam nuteistajam patenka į sąskaitą – įkalinimo įstaiga esą siekia, kad nuteistieji darbo sutartis sudarytų per valstybės įstaigą, bet tokiu atveju vis tiek gautų 140 Eur. Iš šios sumos jie ne tik privalo 10 proc. sumokėti į Paramos nuteistiesiems fondą, bet ir išgyventi – atvirojoje zonoje kalintiems nuteistiesiems valstybė suteikia tik gyvenamąją vietą.

„Visa kita – kainuoja, turime patys prasimaitinti“, – sakė po metų į laisvę išeisiantis Saulius.

Jis mano, kad įkalinimo įstaigoje dirbantys nuteistieji yra paversti vergais – pigia darbo jėga: „Šiandien viešai kalbu, o rytoj sulauksiu grasinimų – bet jeigu baisu kalbėti, kam tada gyventi?“

Tačiau tokiai nuteistojo pozicijai nepritaria laikinasis pataisos namų vadovas: „Tiek aš, tiek Kalėjimų departamentas mano, kad darbas įkalinimo įstaigoje nėra pelno siekimas – tai viena iš reabilitacijos formų ir tai neturi būti remiamasi vien į pelną. Esmė yra užimtumas, o ne piniginė išraiška.“

„Ar zonoje įmanoma pasitaisyti? – Saulius pats klausia ir atsako: – Suprantate, žodis pasitaisyti reiškia, kaip tu pats supranti tą pasitaisymą. Jeigu tu nenorėsi čia pakliūti, darysi išvadas ir nepakliūsi. Taip, gyvenime visko būna, bet iš klaidų reikia mokytis. Vien buvimas atvirojoje kolonijoje siunčia žinią apie tavo pasitaisymą, turėdamas pažeidimų čia nepakliūsi.“

Pasak Sauliaus, Pravieniškėse nėra taip blogai, kaip Alytuje, kur jis anksčiau atliko bausmę: „Alytuje – daug blogiau, ten sėdintys nuteistieji serga AIDS, infekuoti ŽIV, jie neturi ką prarasti, ten – ne žmonių, o gyvulių banda: įsivaizduokite, koks gyvenimas, jeigu įkalinimo sektoriuje gyvena trys šimtai žmonių. Jų niekas per dieną nekontroliuoja, jie kaip bitės per dieną zuja: vieni kaifą verda, kiti – samagoną, dar kiti geria, mušasi. Ar tai gyvenimas?“

„Pravieniškių mafijos“ tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuras ir Generalinė prokuratūra, šešiolika nusikalstamo susivienijimo narių jau rugsėjo pabaigoje stos prieš Vilniaus apygardos teismą. Visų straipsnių cikle aprašytų kaltinimų dar nėra patvirtinęs teismas, todėl kol kas jie visi laikomi nekaltais.

