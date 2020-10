Ši sukrečianti patirtis B. Sruogą įkvėpė parašyti smarkiai nuo ankstesnių jo kūrinių besiskiriančius, ironijos persmelktus memuarus „Dievų miškas“. Nors knyga buvo baigta vos per 2 mėnesius, išleisti ją išdrįsta tik po rašytojo mirties – 1957 m.

Tai – neabejotinai pats vertingiausias B. Sruogos literatūrinis kūrinys, tačiau per daugiau nei 50 savo gyvenimo metų jis paliko kur kas didesnį įspaudą Lietuvos istorijoje. Įdomus ir asmeninis rašytojo gyvenimas – nuo planų tapti miškininku iki ilgaplaukio puošeivos, stebinusio ne tik stiliumi, charizma, bet ir itin drąsiomis įžvalgomis.

Tėvai jau buvo užsakę karstą

B. Sruoga gimė 1896 m. vasario 2-ąją Baibokų kaime, esančiame Biržų rajono pietuose. Jo mama Agota už turtingo ūkininko ištekėjo dar būdama visai jauna – vos 16-os. Pranciškus Sruoga tuomet valdė didžiausią parapijoje ūkį, sakoma, buvo kiek stačiokiškas ir šykštus, tačiau keturis iš penkių sūnų išleido į mokslus. Vyriausia šeimos atžala liko prižiūrėti ūkį, antrasis sūnus tapo diplomatu, trečiasis – vienu pirmųjų Lietuvos pašto vadovu, ketvirtasis – Finansų departamento referentu, o štai Balys – rašytoju.

Nors mokslai būsimam rašytojui sekėsi puikiai – mokėsi jis rusiškoje Vabalninko pradžios mokykloje, vėliau žinias gilino ir Panevėžyje – labiau domino visuomeninė veikla. Būtent Panevėžyje B. Sruoga įstojo į kairiųjų moksleivių draugiją – priklausė aušrininkams, tapo jų lyderiu. Čia jis taip pat pradėjo kurti eilėraščius, straipsnius ir aktyviai reikšti savo nuomonę visuomeniniais klausimais.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus Balys Sruoga, 1927 m.

Baimės tėvams įvarė 8-ieji berniuko gyvenimo metai – B. Sruoga sunkiai susirgo, tėvai buvo taip įtikėję, kas su sūnumi teks atsisveikinti, kad net užsakė jam karstą. Savo ruožtu 16-os jis, pasakojama, esą taip stipriai pamilo perpus vyresnę merginą, kad norėjo ją vesti, bet draugams pavyko nuo to atkalbėti.

Planavo tapti miškininku, garsėjo išskirtine išvaizda ir charakteriu

Kita įdomi B. Sruogos biografijos detalė – studijų pasirinkimas. Nors jau domėjosi kūryba ir buvo visuomeniškai aktyvus, baigęs mokyklą jis nusprendė studijuoti Petrogrado miškų institute. B. Sruoga tikėjosi jį baigęs „apsigyventi miške, vaikščioti su šautuvu ir rašyti eiles“. Be to, Petrograde jau gyveno jo brolis, giminės baiminosi dėl silpnos Balio sveikatos.

Tiesa, mokslai pasirodė sudėtingesni ir specifiškesni nei rašytojas tikėjosi, tad dar pavasarį jis perstojo į Petrogrado imperatoriškojo universiteto Istorijos-filologijos fakultetą, o po metų Maskvos universiteto fakultete pradėjo studijuoti literatūrą.

Archyvuose galima rasti nuotraukų, įrodančių, kad B. Sruoga itin mėgo puoštis. Buvo aukštas, liesas, augino plaukus ir jau dėl to atrodė išskirtinai. Tačiau po kaklu rašytojas vis pasirišdavo ir kokį kaspiną – tai šilkinį, tai dryžuotą, nešiodavo parauktas kelnes vos žemiau kelių, ilgas kojines ir mėgdavo apsisiausti plačia mantija be rankovių. Studijuodamas Miunchene buvo nusiskutęs ir plikai, tuomet pamėgo įvairius galvos aksesuarus. Nors dėlto sulaukė pašaipų, o buvo iš prigimties jautrus, B. Sruoga laikėsi savo – taip apsirengęs vaikščiodavo ne tik į paskaitas, bet ir į teatrą, kurį labai mėgo, susitikdavo su draugais.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus B. Sruoga su broliu Juozu ir Adolfu, 1914 m.

„Jis avėjo graikiškus sandalus ant basų kojų. Apsisiautęs juoda ilga iki žemės pelerina, ant galvos – sombrero dydžio skrybelė. Plaukai iki pečių, brudnai geltoni, tiesūs, kabo riebūs, sulipę...“, – pasakojo savo atsiminimuose aktorė Unė Babickaitė, artimai bendravusi su poetu. – Balti marškiniai plačiai atsegtu kaklu. Ant kaklo stambūs gintaro karoliai. Aukštas, liesas, negražiu, bet įdomiu veidu. Kiekvienas praeivis atsigręždavo ir ilgai lydėdavo akimis, stengdamasis suprasti, o kitas ir klausdavo: Ar čia vyras praėjo, ar moteris“.

1916 m. B. Sruoga buvo šaukiamas į kariuomenę, bet galiausiai nuo šios pareigos atleistas, prisiminus vaikystėje patirtą sveikatos sukrėtimą, o ir atsižvelgiant į esą „pakrikusius nervus“. Rašytojas greitai susijaudindavo, pasižymėjo ir didele nuotaikų kaita, ūmiu būdu.

„B. Sruoga buvo labai nepraktiškas, darbštus, užsispyręs ir be galo ūmaus būdo. Jeigu džiaugdavosi, tai karštai, nuoširdžiai, jeigu liūdėdavo, užsidarydavo kelioms dienoms vienas ir su niekuo nebendraudavo. Užsidegęs galėdavo dirbti 12–16 val. per parą. Įsižeidęs ar supykęs oponentą apsvaidydavo daiktais (pavyzdžiui, sumuštinais, morkomis)“, – dalijasi Vinco Mykolaičio Putino memorialinio buto-muziejaus kūrėjai.

Įsuko bohema: gyveno su menininkais, apsuptas meilės, poezijos ir patriotizmo

Išskirtinės išvaizdos ir gyvenimo būdo B. Sruoga greitai įsisuko į to meto bohemą – Maskvoje susipažino su poetu Jurgiu Baltrušaičiu, kurio namuose rinkdavosi garsūs rašytojai. B. Sruoga rašė, pažindinosi, žaisdavo šachmatais, labai mylėjo kalnus ir keliones, domėjosi politika. Yra žinoma, kad rašytojas tiesiog litrais gerdavo stiprią kavą ir arbatą, daugelyje to meto archyvinių nuotraukų jis įamžintas su cigarete.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus Balys Sruoga, 1938 m.

Ilgainiui B. Sruoga ėmėsi pavienių darbų, tačiau 1917 m. po bolševikų Spalio perversmo nebaigęs studijų grįžo į Lietuvą. Tiesa, bohemiško gyvenimo būdo B. Sruoga neišsižadėjo ir čia – Vilniuje, Žvėryne, jis apsigyveno kartu su penkiais kitais menininkais, įsidarbino mokytoju.

„Gyvenimo būdas – atsineštinis dar iš studijavimo dienų: neatsakingas ūžimas, darbas ir vėl ūžimas, vėl darbas. <...> Meilė, vynas, poezija, patriotizmas ir svaiginantis Vilniaus grožis – tų dienų gyvenimo pyniava“, – taip šį laiką yra aprašęs rašytojas, aktorius ir režisierius Antanas Rūkas darbe „Balio Sruogos biografijos bruožai“.

Iš Vilniaus į Kauną patraukė pėsčiomis, čia išleido ir pirmąją knygą

Žinoma, kad 1919 m., gresiant lenkų okupacijai, B. Sruoga pėsčiomis iš Vilniaus pasiekė Kauną. Dirbo spaudos biure, tapo dienraščio „Lietuva“ redaktoriumi, rašė straipsnius, pasirašinėdamas slapyvardžiais Sirakūzinas, Šelmis, Plunksdnadraskis, Markizas Tigrui Nėrkonori, Padegėlis Kasmatė, Morkus Dilgėlė ir kt. Sakoma, kad, pasirašęs slapyvardžiu, B. Sruoga viešai yra sukritikavęs ir savo kūrybą.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus Balys Sruoga, 1937 m.

Kaune išleista ir pirmoji B. Sruogos knyga „Deivė iš ežero: Svanetų žemės legenda“, kurioje perkurta kalnų legenda, dar po metų pasirodė ir eilėraščių rinkinys „Saulė ir smiltys: aidijos, giesmės, poemos“.

Rašytojas giriamas ir dėl veikalų „Kazimieras Sapiega“, „Kipras Petrauskas“, dramų „Milžino paunksmė“, „Radvila Perkūnas“, „Baisioji naktis“, išleista 17 tomų jo „Raštų“. B. Sruoga rašė ir mokslinius darbus-studijas, straipsnius (iš viso apie 500), išvertė daugiau kaip 40 autorių į lietuvių kalbą.

Mėgo kritikuoti, buvo įsitraukęs į politinę veiklą

Roko Subačiaus knygoje „Dramatiškos biografijos“ pastebima, kad kitiems kūrėjams B. Sruoga negailėdavo aštresnio žodžio ir net pašaipų. Pavyzdžiui, jis neigiamai įvertino naują Maironio „Pavasario balsų“ leidimą, o pirmąją lietuvišką operą „Birutė“ ragino atlikti „nuleidus uždangą“. B. Sruoga taip pat siūlė Lietuvos steigti pasaulinės literatūros institutą, literatūros premijas, planingai versti kitų tautų grožinę literatūrą, tačiau šios idėjos anuomet laikytos utopiškomis.

Nepaisant to, jam pavyko įkurti jaunųjų menininkų klubą, B. Sruoga prisidėjo ir prie Lietuvių meno kūrėjų draugijos įkūrimo, aktyviai rašė raštus Lietuvos valdžiai ir JAV lietuviams dėl kultūros lygio šalyje kėlimo.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus B. Sruoga su broliu Kazimieru, 1929 m.

Įdomu tai, kad B. Sruoga dalyvavo ir pirmą kartą neoficialiai iškeliant Lietuvos vėliavą ant Gedimino kalno, prie jos budėjo. Rašytojas anuomet buvo įsitraukęs ir į politinę veiklą: kandidatavo Santaros grupėje rinkimuose į seimą, dalyvavo Šaulių, Žurnalistų sąjungų veikloje.

Pamilo savo priešingybę

Tiesa, dar 1921 m., sulaukęs kvietimo, B. Sruoga nusprendė išvykti į Vokietiją, Miunchen universitetą. Čia jis studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas, dirbo kelių laikraščių užsienio korespondentu, išleido dar vieną eilėraščių rinkinį. Po trejų metų rašytojas apgynė mokslinį darbą apie lietuvių ir slavų liaudies dainų ryšius ir už jį gavo filosofijos daktaro laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą B. Sruoga vedė savo mylimąją Vandą Daugirdaitę, su kuria susipažino dar Maskvoje, vėliau jie kartu dirbo „Lietuvos“ laikraštyje. Jo žmona dirbo spaudos apžvalgininke, redaktore, istorijos vadovėlių sudarytoja ir autore, mokėjo 5 kalbas. Amžininkai tikina, kad B. Sruogos žmona buvo tikra savo vyro priešingybė – visada rami, mandagi, tvarkinga, gerai organizuota ir veikli. Vis dėlto juodu esą siejo susikalbėjimas be žodžių ir idealistinė kultūrinė veikla.

Nauja šeima trumpam apsigyveno Klaipėdoje, B. Sruoga čia dirbo vieno laikraščio redaktoriumi, tačiau po pusmečio jis priėmė rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus kvietimą tapti privatdocentu Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete ir persikėlė į Kauną.

Čia B. Sruoga su žmona susilaukė ir dukros, pavadino ją Dalia. Mergaitė su tėčiu turėjo labai stiprų ryšį, vėliau studijavo muzikologiją ir meno istoriją, persikėlusi į JAV, aktyviai dalyvavo Čikagos lietuvių kultūriniame gyvenime, teatrinėje veikloje.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus Balys Sruoga, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir Dalia Sruogaitė, 1926 m.

Įkliuvo nusprendęs dar vieną naktį praleisti su šeima

Kaune B. Sruoga ėmė dėstyti įvairius rusų literatūros kursus, teatro istoriją. Rašymą eilėmis jis laikė jaunų dienų užsiėmimu, daugiau dėmesio skyrė publicistikai, literatūros ir teatro kritikai, valstybinei kultūros politikai, diskusijoms su įtakingais bendraminčiais ir studentais, kelionėms.

Nenuostabu, kad toks žmogus nepraslydo pro akis tuometinei komunistinei valdžiai. Žinoma, kad B. Sruoga buvo sekamas, jo pokalbių buvo klausomasi, skaityti ir jo rašomi bei gaunami laiškai. Vokiečių okupaciją rašytojas taip pat sutiko neigiamai – studijų metu jam jau teko susidurti ir su fašizmu, tad perspėjo: „šie rudi atėjūnai nė kiek negeresni už išbėgusius“.

Panašių pasisakymų jis nevengdavo ne tik tarp draugų, bet ir kalbėdamas su studentais. Maža

to, žinoma, kad B. Sruoga rašė straipsnius pogrindinei spaudai ir turėjo ryšių su pasipriešinimo judėjimu. Todėl pasklidus kalboms apie galimus suėmimus, jis jau ruošėsi slėptis, tik nutarė dar vieną naktį praleisti su šeima. Deja, tą naktį ir sulaukė slaptosios nacistinės Vokietijos policijos vizito.

Save vadino įkaitu už tautą

Įvairiuose šaltiniuose teigiama, kad tuomet suimtus 46 asmenis – mokytojus, karininkus, advokatus, tarnautojus – buvo ruošiamasi sušaudyti, tačiau esą galiausiai nuspręsta išsiųsti juos į Štuthofo koncentracijos stovyklą.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus Balys Sruoga, 1924 m.

Manoma, šie areštai buvo nacių valdžios kerštas už sužlugusią mobilizaciją į SS dalinius, tačiau pats B. Sruoga iki paskutinės dienos tikėjo, kad buvo vokiečių įkaitas. Esą nelaisvėn inteligentai buvo paimti šantažuojant, kad lietuviai stotų į vokiečių kariuomenę, suimtieji nebuvo tardomi, jiems niekuomet nebuvo pareikšti kaltinimai.

„Esu įkaitas už savo tautą. Ir tos aukos supratimas palengvina man gyvenimą. Juk didelė garbė būti auka už savo tautą“, – yra rašęs B. Sruoga savo žmonai ir dukrai.

Štuthofo koncentracijos stovykla buvo pirmoji koncentracijos stovykla, pastatyta už Vokietijos teritorijos ribų, kuri veikė nuo 1939 m. rugsėjo, ir kartu – paskutinė koncentracijos stovykla, kurią 1945 m. gegužės 9 d. išlaisvino sąjungininkų pajėgos. Atsiminimų knygose ar straipsniuose Štuthofas kartais apibūdinamas kaip „eilinė“, „provincinė“ stovykla, nes turėjo mažiau kalinių, buvo atokiai nuo Berlyno ir aukščiausių SS pareigūnų. Ironiška, tačiau anksčiau aptariamose apylinkėse veikė pagyvenusių žmonių globos namai, dėl nuostabios lokacijos (gražiame miške, greta jūros krantų) praminti Dievų mišku.

Vidutiniškai išgyvendavo vos 4 mėnesius

B. Sruogos duomenimis, iki 1942 m. pabaigos Štuthofo koncentracijos lageryje atsidūrė daugiau kaip 20 tūkst. žmonių, o gyvi liko vos 2 tūkst. Vidutiniškai kaliniai Štuthofe išgyvendavo apie keturis mėnesius. Tokio mirtingumo priežastys – alinantis darbas ir nepakeliamos gyvenimo sąlygos: nuolatinis badas, šaltis žmonių prigrūstuose lentiniuose barakuose, antisanitarinė buitis, sekinančios, negydomos ligos, atšiauri gamta.

„Čia žmogų nukankindavo, čiulpte iščiulpdavo jo sveikatą, jo jėgas, versdavo jį mirti iš bado“, – yra rašęs B. Sruoga.

Jo teigimu, likę gyvi buvo suluošinti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai: „Išlikę gyvi buvo nepaprasti žmonės, be išimties perėję ugnį ir vandenį tiesiogine prasme – speigus ir pragarišką karštį. Tai buvo žmonės didelės fizinės jėgos ir atkaklios valios, pašėlusio pasiryžimo nugalėti ir gyventi“.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus B. Sruoga kalnuose, 1930 m.

„Pasiklausk kitų senų katorgininkų, visi patvirtins. Žmogus čia žvėris daraisi. Bjauresnis už žvėrį. Ir turi toks pasidaryti. Turi žvėriškai gintis ir pulti. Kitaip – jis žus. Praris jį kiti. Va, taip, šmaukšt – ir nebėr žmogaus“, – rašoma pačiame „Dievų miške“.

Sukrečiantys išgyvenimai: nešiojo mirusius, neteko beveik 30 kg, buvo paliktas mirti

Jau pirmąją dieną koncentracijos stovykloje B. Sruoga susidūrė su fiziniu smurtu, buvo paskirtas nešioti mirusius kalinius, o netrukus ir perkeltas dirbti sunkiausius miško darbus – rauti kelmus, tampyti rastus. Per pusantro mėnesio rašytojas neteko beveik 30 kilogramų, stipriai karščiavo, ištino jo kojos. Atsižvelgiant į tai, B. Sruoga buvo nukreiptas į „klipatų“ būrį, iš kurio – tiesiausias kelias į krematoriumą.

Vis dėlto gana staiga Štuthofo koncentracijos stovykloje požiūris į lietuvius kalinius pasikeitė. Vieni tai siejo su noru laikyti juos įkaitais, slopinant ryškėjantį pasipriešinimą, kiti manė, kad savo padarė visuomenės protestai. Nors tikslios šio pokyčio priežastys ir nėra aiškios, lietuvių gyvenimas tapo kiek lengvesnis: jiems leista gauti maisto davinius, susirašinėti su artimaisiais.

B. Sruoga, išsikapstęs iš minėtos ligos, pradėjo dirbti raštinėje, kur turėjo registruoti bausmes kaliniams. Sakoma, kad kartais jis pakeisdavo gyvo žmogaus numerį į jau mirusio ir kitai bandydavo pagelbėti tokiems patiems likimo nuskriaustiesiems. Tvirčiau atsistojęs ant kojų, 1944 m. B. Sruoga vėl pradėjo kurti, parašė kelias komedijas, stovykloje net suorganizavo literatų būrelį.

„Nors aš sėdžiu lageryje, mano dvasia tebėra gyva ir laisva“, – 1944 m. balandį laiške savo žmonai ir dukrai rašė B. Sruoga.

Po metų, frontui artėjant prie Štuthofo, koncentracijos stovyklos kaliniai per šaltį turėjo nueiti apie šimtą kilometrų iki kito filialo, po kelių savaičių panašus žygis pasikartojo. Neatlaikęs tekusių išbandymų, B. Sruoga atsiskyrė nuo grupės ir pasiliko gulėti pakelėje, čia jį netrukus rado rusų kariai. Rašytojas buvo perkeltas į sovietinę stovyklą, tačiau padedamas draugų galiausiai iš jos ištrūko.

Memuarus parašė vos per 2 mėnesius, bet išleisti užtruko 10 metų

Grįžęs namo savo šeimos B. Sruoga nerado, jo žmona ir dukra buvo pasitraukusios į Prūsiją, vėliau persikėlė ir į JAV, o bute gyveno šeimos draugai. Gydytojų rašytojas buvo pasiųstas į sanatoriją Birštone, kur turėjo taisyti savo sveikatą, tačiau netausodamas savęs rašė atsiminimus apie gyvenimą koncentracijos stovykloje, galiausiai virtusius „Dievų mišku“.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus Balys Sruoga, 1932 m.

Šis kūrinys iš karto sulaukė dėmesio dėl atvirumo ir originalaus pasakojimo tono – pasakota buvo ne dokumentiškai ar graudinant, o ironiškai išjuokiant sistemą ir visus jai priklausančius.

„B. Sruogos „Dievų miškas“ – viena originaliausių memuarų knygų apie klaikiąją nacių naikinimo mašiną – koncentracijos lagerius. Kartu tai ir vienas savičiausių lietuvių literatūros kūrinių, parašytas itin talentingai, pasiremiant ironija, grotesku, sarkazmu, be moralizavimo, be didaktikos, be sentimentų – tarsi tik tokiu šarvu apsišarvavus būtų įmanoma atsilaikyti, išlikti šioje nežmoniškoje, neįtikinamoje savo žiaurumu ir absurdu XX amžiaus mėsmalėje“, – yra rašęs literatūros kritikas Vytautas Kubilius savo veikale „XX amžiaus literatūra“.

Vis dėlto knyga ilgai nebuvo išleista dėl biurokratinių trukdžių. Literatūrologai tikina, kad „Dievų miškas“ galėjo tapti ir pasauliniu bestseleriu, tačiau jis neva neatitiko socialistinio realizmo kanonų, į ką pats rašytojas atsakė taip: „Man nuostabu, kad žmonės ten politikos ieško ir pyksta, kad jos neranda. Kaipgi jie gali ką tenai rasti, jei aš ir nemaniau ją duoti?! Kodėl nemaniau? Dvi priežastys.

Jeigu tie, kurie piktinos, patys pasėdėtų tokiame lageryje, pabūtų tiek laiko, kaip aš, alkani, mušami, vos pavelką kojas, nežinodami, po kelių minučių ar tavęs kas neužpumpys, kapstinėdamos šiukšlėse sužiedėjusios plutos gabalėlio, su sutinusiom kojom, su skaudančia krūtine, su atmuštais inkstais, su svaigstančia suidijotėjusia galva, – jie žinotų tuomet, kodėl lageryje būdamas žmogus negalvoji apie politiką! Rašyti apie tai, ko nebuvo, girtis savo kančiomis ir mandrumu, – mano išmanymu, – negarbinga. <...> O antra – šiek tiek esmingiau.

© Maironio lietuvių literatūros muziejus Balys Sruoga, 1932 m.

Terminu politika jie paprastai vadina pigiąją propagandą, kurios pas mane nėra ir tikrai negali būti. O propagandos reikalai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Tarybų Sąjungoje yra visiškai netinkamai tvarkomi. Kad propaganda turėtų pasisekimo, reikia, kad ji būtų pritaikyta prie vietos aplinkybių ir psichinės struktūros tos tautos, kurioje ji varoma. Tuo tarpu Maskvoje nustatyti metodai, daugiausia atitinką rusų tautos psichiką, yra taikomi visur vienodai“.

Mirė stipriai peršalęs

Nesulaukęs pripažinimo, kurio tikėjosi, B. Sruoga vėl ėmė dėstyti Vilniaus universitete, toliau rašė. Grįžęs iš nacių mirties gniaužtų jis sukūrė dramą apie koncentracijos stovyklą „Pajūrio kurortas“, sudarė „Lietuvių liaudies dainų rinktinę“, vertė „Sakmę apie Igorio žygį“, pradėjo rašyti dramą apie Barborą Radvilaitę.

Tačiau 1947 m. rudenį, važiuodamas iš Kauno į Vilnių, B. Sruoga stipriai peršalo ir tų pačių metų spalio 16-ąją mirė.

Stipriai pakoreguotą „Dievų mišką“ leista išspausdinti tik 1957-aisis. Populiarumo ši knyga nepraranda iki šiol, yra verčiama į kitas kalbas, o 2005 m. pasirodė ir meninis filmas tuo pačiu pavadinimu, kurį režisavo Algimantas Puipa.

Kunigas Juozas Vaičiūnas, kalbėjęs prieš mirtį su B. Sruoga, teperdavė tik tokius jo žodžius apie save ir tekusį likimą: „Atrodo, kad tyčia nesu niekam blogo padaręs. Ir kai galėjau kam nors padaryti gera, visada dariau. Bet kai dabar vertinu visą savo gyvenimą, atrodo, kad galėjau padaryti daug daugiau, negu padariau“.