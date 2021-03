Žmonės užplūdo lauke esančius Jungtinės Karalystės baseinus

Pirmadienį , kovo 29 d., Jungtinėje Karalystėje nustojus galioti nurodymui likti namuose žmonės užplūdo atvirose erdvėse esančius baseinus. Dabar pirmą kartą per beveik tris mėnesius lauke leidžiama susitikti grupėms, kurias sudaro iki šešių asmenų. Tiesa, premjeras Borisas Johnsonas ragina atsižvelgti į augantį koronaviruso atvejų skaičių Europoje ir būti atsargiems. Nuo pirmadienio Anglijoje lauke gali susitikti iki šešių asmenų arba du namų ūkiai. Be to, galima lankytis tokiose lauke esančiose sportavimo vietose kaip baseinai , teniso kortai ar krepšinio aikštelės, jei taikomas kontaktų apribojimas.