Ypatingas karas tarp žmonių ir koronaviruso Uhane - pergalę dar skelbti per anksti

Tarp žmonių ir naujojo viruso vyksta ypatingas karas Uhanas – 11 mln. gyventojų turintis metropolis, esantis centrinėje Kinijos Hubėjaus provincijoje.Šią žiemą miestas kovoja precedento neturinčiame gynybiniame mūšyje. Jo priešas – naujasis koronavirusas. Jau iki sausio 23-osios Uhane buvo 495 patvirtinti užsikrėtimo atvejai. Siekiant sumažinti viruso plitimą, 1,3 karto daugiau gyventojų nei Niujorkas turintis miestas buvo uždarytas.Tuomet Kinija pradėjo didelio masto gelbėjimo misiją. Sausio 24-ąją atsiųstos pirmosios medikų komandos iš už Hubėjaus provincijos ribų. Kinijos kompanijoms taip pat buvo nurodyta per 10 dienų pastatyti tūkstantį vietų turinčią ligoninę, netrukus sekė ir antroji pastatyta ligoninė.Sausio 25-ąją Kinijoje surengtas aukščiausio lygio susitikimas dėl viruso protrūkio ir išreikštas ryžtas laimėti mūšį su virusu. Deja, liga plito ir toliau. Iki vasario 2 dienos bendras patvirtintų atvejų skaičius Uhane peržengė penkis tūkstančius.Kitą dieną prasidėjo trijų laikinų ligoninių statyba. Nuo vasario 7-osios Kinijos vadžia paragino paragino 19 kitų provincijų, savivaldybių ir regionų siųsti medikus į Hubėjaus provincijos miestus.Vien vasario 9 dieną į Uhano oro uostą atskrido šeši tūkstančiai medicinos darbuotojų. Vasario 11 dieną bendras patvirtintų atvejų mieste skaičius priartėjo prie 20 tūkst. Po dviejų dienų Kinijos karinės oro pajėgos išsiuntė krovininius lėktuvus, kuriais skrido dar 1400 kariuomenės medikų.Apsikrėtė daugiau nei 1500 medicinos darbuotojų, kai kurie jų paaukojo savo gyvybes, kad išgelbėtų kitus. Siekiant įveikti apsauginių kostiumų, kaukių ir kitų medicininių reikmenų stygių, teko mobilizuoti skirtingų pramonės sričių gamintojus.Kaukių gamybos pajėgumai išaugo nuo aštuonių iki 50 mln. vienetų per dieną. Į Uhaną keliavo didžiuliai kiekiai reikalingų priemonių. Iki vasario 23-osios į viruso palaužtą Hubėjaus provinciją Kinija išsiuntė daugiau nei 330 medicinos komandų, kurias sudarė 41600 medikų.Uhane kol kas pastatytos dvi infekcinių ligų ligoninės – tam skirtų ligoninių skaičius peržengė 40, buvo panaudota 13 laikinų ligoninių: bendras vietų skaičius išaugo iki 40 tūkst., parengta dar 70 tūkst. lovų karantino vietose. Niekas nepaliekamas be priežiūros.Laimei, naujų patvirtintų užsikrėtimų skaičius Uhane pagaliau ėmė mažėti. Švinta pergalės aušra. Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius daktaras Tedroso Adhanomo Ghebreyesuso teigimu, „Kinijos pastangos pasauliui suteikė laiko, nors šie žingsniai pačiai Kinijai kainavo daug“.Tai ypatingas karas tarp žmonių ir naujojo viruso. Uhano gynyba – tai Kinijos ir viso pasaulio gynyba.„Nereikia skubėti skelbti apie pergalę, kol užtikrintai nelaimėjome“, – sako T. A. Ghebreyesusas.