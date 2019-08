Vokietijoje nugriautas pastaruosius 30 metų neeksploatuotas atominės elektrinės aušinimo bokštas

Penktadienį buvo nugriautas įmonei RWE priklausančios Miulheimo-Karlicho atominės elektrinės aušinimo bokštas, neeksploatuojamas daugiau nei 30 metų. 15.40 val. vietos laiku Reino upės pakrantėje pakilo didžiulis dūmų ir dulkių debesis, bokštui nuvirtus ant žemės. Viskas įvyko kaip planuota. Atominė elektrinė veikė iki 2001 m. ir buvo uždaryta 2004 m.Rašytiniame pareiškime RWE nurodė, kad 2002 m. vasarą iš atominės elektrinės buvo pašalinti „paskutiniai branduolinio kuro elementai, arba 99 proc. radioaktyviojo potencialo“.Reino krašto-Pfalco ministrė pirmininkė Malu Dreyer:„Daug šio regiono žmonių kovojo prieš branduolinę energiją, ir manau, kad šiandien jie apsidžiaugs sužinoję, jog aušinimo bokšto nebėra. Akivaizdu, kad jo nugriovimas simbolizuoja Vokietijos vyriausybės remiamą branduolinės energijos pabaigą. Šiandien mes taip pat labai džiaugiamės.“ Vokietija , turinti didžiausią elektros energijos rinką Europos Sąjungoje , iki 2022 m. atsisakys branduolinės energijos dėl saugumo problemų, išryškėjusių po Fukušimos nelaimės. Be to, per ateinančius 19 metų šalis palaipsniui uždarys anglimis kūrenamas jėgaines, kad veiksmingiau kovotų su klimato kaita.