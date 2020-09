Vaizdai iš palydovo: Kalifornijos Napos slėnyje vėl siautėja liepsnos

Vynu garsėjančiame Kalifornijos Napos slėnyje siaučiančių miškų gaisrų mastas per naktį išaugo net keturis kartus ir dabar liepsnoja net 4450 hektarų teritorija.Degantys namai ir vynuogynai pareigūnams nepalieka kito pasirinkimo – rugsėjo 28 dieną buvo evakuoti keli tūkstančiai vietinių.Skelbiama, kad gaisras kilo rugsėjo 27 dienos rytą netoliese Kalistogos miesto maždaug už 100 kilometrų į šiaurę nuo San Fransisko. Sausas vėjas liepsnas netruko išnešioti po garsiuosius vynuogynus. Kaip skelbia Kalifornijos miškų ir priešgaisrinės saugos departamento atstovai, su liepsnomis kovoja per tūkstantį ugniagesių. Jungtinių Valstijų vakarinėse teritorijose tai naujausias pragaras, kurių šiais metais ten atsivėrė ne vienas.Vien Kalifornijoje miškų gaisrai nusiaubė per 1,5 mln. hektarų, tai žymiai daugiau nei ankstesniais metais per visą valstijos istoriją. Nuo rugpjūčio 15 dienos liepsnos valstijoje pražudė 26 žmones ir sunaikino daugiau nei 7 tūkst. pastatų.Mokslininkai sako, kad prie miškų gaisrų intensyvumo labiausiai prisideda klimato kaita.