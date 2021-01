Ukrainoje tiriamas garso įrašas, įrodantis su žurnalistu susijusio plano egzistavimą

Pirmadienį Ukrainos policija informavo apie pradėtą 2012 metais įrašyto pokalbio ir su juo susijusių dokumentų tyrimą. Per pokalbį buvo aptariamas planas nužudyti baltarusių žurnalistą, kuris 2016-aisiais žuvo sprogus automobilyje padėtai bombai. Šis incidentas įvyko Ukrainos sostinėje Kijeve Apie tyrimą informuojantį pranešimą policija išplatinto tą pačią dieną, kai internetiniame laikraštyje „ EUobserver “ buvo paviešintas 2012-aisiais įrašytas pokalbis, kurio metu Baltarusijos KGB saugumo tarnybos atstovai aptarinėjo planą nužudyti tyrimų žurnalistą Pavelą Šeremetą.Ukrainos policija menkai pakomentavo tiriamą įrašą ir neįvardijo jokių įtariamųjų. Jei „EUobserver“ paviešintas įrašas bus pripažintas autentišku, atsiras pagrindo dar didesniems įtarimams dėl Baltarusijos KGB tarnybos sąsajų su P. Šeremeto nužudymu. Galima priminti, kad P. Šeremetas nešykštėjo kritikos prezidento Aleksandro Lukašenkos vadovaujamai Baltarusijos vyriausybei.Baltarusijos KGB jokių komentarų šia tema nepateikė. Per pokalbį, kurio įrašą, anot „EUobserver“, pavyko gauti iš vieno baltarusių opozicijai atstovaujančio aktyvisto, aptariami planai panaudojant nuodus arba sprogmenis nužudyti A. Lukašenkos režimo priešus.Ukrainos policija, savo ruožtu, nurodė gavusi papildomos medžiagos, kuria disponavo šalies užsienio žvalgybos tarnyba. Keletas informacijos fragmentų, iš kurių tampa aišku, kad neįvardijami asmenys aptarinėjo žurnalisto P. Šeremeto nužudymą, buvo paviešinti internete. A. Lukašenka griežtomis priemonėmis numalšino protestus, prasidėjusius po daug diskusijų sukėlusių pernai rugpjūtį įvykusių prezidento rinkimų, kurių rezultatai, pasak A. Lukašenkos oponentų, – suklastoti. Prieš porą metų Ukrainos prezidentu tapęs Volodymyras Zelenskis nužudymo tyrimą pripažino prioritetinės svarbos reikalu.Į teismą jau patraukti trys sąsajomis su nužudymu įtariami ukrainiečiai, tačiau kas būtent užsakė žmogžudystę, kol kas neišsiaiškinta. Įtariamieji kaltinimus neigia.Iš pradžių nuo persekiojimo Baltarusijoje pabėgusiam P. Šeremetui buvo suteikta Rusijos pilietybė. 2014-aisiais, kai tapo nesaugu ir Maskvoje , jis persikėlė į Ukrainą. P. Šeremetas dirbo internetinėje naujienų svetainėje „Ukrainska pravda“.Svetainės įkūrėjas Georgijus Gongadzė taip pat buvo nužudytas 2000-aisiais. Jo kūnas be galvos buvo rastas netoli Kijevo esančiame miške.