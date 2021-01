Tvyrant karščiui Sidnėjaus gyventojai plūsta į paplūdimius

Antradienį, sausio 26 dieną, per Australijos dienos šventę toliau tvyrant pirmajai 2021 metų karščio bangai, Sidnėjaus gyventojai plūdo į paplūdimius.Oro temperatūrai pakilus gerokai virš 30 laipsnių ir net pasiekus 40 laipsnių pagal Celcijų, žmonės bandė gaivintis Sidnėjaus paplūdimiuose.Tuo tarpu Meteorologijos biuras prognozavo, jog kaitra šiek tiek atslūgs nebent vėlyvą antradienį. Gelbėjimo tarnybos „Surf Life Saving New South Wales“ Sidnėjaus skyriaus koordinatorius Mattas Spooneris sakė, kad toks oras ir valstybinės šventės metas yra beveik idealus derinys įvairioms nelaimėms, įskaitant ir skendimus.„Taip, absoliučiai, manau, kad palankių sąlygų mišinys, ypač karštis , galimybė paplaukioti ir valstybinės šventės diena, vilioja žmones eiti į paplūdimius. Tai beveik idealus derinys pavojingoms sąlygoms, didinančioms tikimybę nuskęsti. Taigi mums tai kelia didelį nerimą, štai kodėl maldaujame viusomenę paisyti mūsų įspėjimų – maudytis tik stebimose zonose, plaukioti tarp vėliavų, maudytis su draugu, ir, svarbiausia, kaip sakiau, nemaišyti alkoholio ir maudynių vandenyje“, - sakė „Surf Life Saving New South Wales“ Sidnėjaus skyriaus gelbėjimo operacijų koordinatorius Mattas Spooneris.