Šveicarijos Alpėse gelbėtojai ir šunys rengiasi lavinų sezonui

Gelbėtojai ir paieškose dalyvaujantys šunys prisiminė savo gelbėjimo įgūdžius – Šveicarijos Alpėse rengiamasi lavinų sezonui.Specialia įranga apsirūpinę pagalbos ekipažai drauge su šunimis nusileido snieguotuose slidinėjimo kurorto „Glacier 3000“ šlaituose virš Le Djablerė kaimelio. Kaip rodo oficialūs duomenys, per 2018–2019 metų žiemos sezoną Šveicarijos Alpėse žuvo 19 žmonių. Sąlygos tampa vis pavojingesnės, mat dėl klimato atšilimo Šveicarijos ledynai traukiasi, palikdami po jais esančias nestabilias uolienos krūvas. Tačiau klimato kaita nėra vienintelis veiksnys, dėl kurio pavojus kalnuose didėja, teigia prancūziškai kalbančio Šveicarijos regiono kalnų gelbėjimo asociacijos prezidentas Christianas Reberas.Jau išnyko daugiau nei penki šimtai Šveicarijos ledynų. Valdžios teigimu, 90 procentų iš likusių pusantro tūkstančio ledynų iki šimtmečio pabaigos taip pat išnyks, jei nieko nebus daroma tam, kad būtų sumažintos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Per mokymus gydytojai kastuvais mėgino atkapstyti savanorį.Jiems padėjo šunys, apmokyti raustis per pusnis ir uodžiant ieškoti nukentėjusiųjų. Gelbėtojai jau 75 metus pasitelkia šunis nukentėjusių nuo lavinų gelbėjimui, pasakoja Ch. Reberas.Kartais tai yra veiksmingiau nei gedimams neatspari technika.