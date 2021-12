Šveicarijoje COVID-19 aukoms atminti uždegtos 11 tūkst. 288 žvakutės

Prie Šveicarijos parlamento Berno mieste tamsią gruodžio naktį nušvietė daugiau nei 11 tūkst. žvakių – po vieną už kiekvieną COVID-19 šalyje pražudytą žmogų. Išdėlioti žvakes padėjo maždaug keturiasdešimt savanorių. Panašus renginys buvo organizuojamas ir praeitais metais. Corona -Mahnwache“ judėjimo atstovas Simonas Gehrenas sako, kad ši atminties akcija – raginimas valdžiai imtis griežtesnių prastėjančios epidemiologinės situacijos suvaldymo priemonių.Šveicarijoje per pastarąsias porą savaičių pastebimai išaugo naujų atvejų skaičius. Praeitą savaitę sugriežtinti kai kurie ribojimai, tačiau jie vis tiek per švelnūs, lyginant su tokiomis šalimis kaip Vokietija ar Austrija Lapkritį 62,01 proc. Šveicarijos populiacijos pritarė tais pačiais metams parengtam įstatymo projektui, pagal kurį per COVID-19 krizę nukentėjusiems žmonėms suteikiama finansinė parama.Šalyje galioja ir šveicariškas galimybių paso atitikmuo, kuris įrodo vakcinacijos, persirgimo ar neigiamo koronaviruso testo faktą. Šis dokumentas reikalingas norint patekti į barus, restoranus ir įvairius renginius.