Sugriuvo šiaurinė apgadintų Beiruto grūdų bokštų dalis

Ankstų antradienio, rugpjūčio 23-osios, rytą sugriuvo prieš dvejus metus per sprogimą Beiruto uoste apgadintų grūdų bokštų šiaurinė dalis. Jau anksčiau pasigirdo įspėjimų, kad statinys buvo pavojingai pasviręs.



Dėl griūties virš pakrantės nusidriekė rudai pilkų dulkių debesis, skelbia LBCI televizija. Pranešimų apie sužeistuosius kol kas negauta.



Per 2020 m. rugpjūčio 4 d. įvykusį milžinišką sprogimą uoste žuvo daugiau nei 220 žmonių, o kviečiai ir kukurūzai pabiro po karšta saule, kai šiaurinė grūdų bokštų dalis buvo smarkiai suniokota.



Pastarąsias kelias savaites bokštuose su pūvančiais ir rūgstančiais grūdais ruseno liepsnos, kurios, pareigūnų teigimu, įsiplieskė dėl vasaros karščių.



Liepos 31 d. sugriuvo dalis statinio, o rugpjūčio 4-ąją, per antrąsias sprogimo uoste metines, žemėn smigo dar viena dalis. Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., Libano sveikatos ministerija paskelbė, kad aplink uostą tvyrančiose dulkėse gausu paprastojo pelėsio, kuris nėra pavojingas, nebent tokiomis itin užterštomis dulkėmis būtų kvėpuojama ilgą laiką.