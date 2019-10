Stebėjimo kamerų įraše – Taivano uoste įgriūvantis tiltas

Stebėjimo kameros įamžino akimirką, kai spalio 1 dieną Taivano šiaurrytinėje dalyje esančiame uoste įgriūva tiltas. Per nelaimę buvo sužeista 10 žmonių, nuolaužos sutraiškė kelis žvejų laivus, kuriuose liko įkalinti mažiausiai šeši asmenys.Taivano pakrančių apsaugos paviešintame vaizdo įraše matoma, kaip per Nanfango‘oa tiltą Suao mieste važiuoja naftos cisterna. Po kelių akimirkų tiltas įgriūva – transporto priemonė kartu su juo nugarma į vandenį.Į nelaimės vietą atskubėjo šimtai gelbėtojų, kurie, pasitelkę reikiamą įrangą, bandė padėti nuolaužų prispaustiems laivams, ieškojo žmonių. Remiantis vietos žiniasklaida, spalio 1 dienos popietę gelbėtojai iš nuolaužų išvadavo vieną žvejų laivą, tačiau jame žmonių nerado.Anot Valstybinės ugniagesių agentūros, dauguma iš dešimties per nelaimę nukentėjusių – žvejai iš užsienio. Baiminamasi, kad, po tragedijos praėjus 12 valandų, mažiausiai šeši žmonės dar gali būti po nuolaužomis. Pareigūnai įkūrė specialų incidento likvidavimo centrą, gelbėtojams talkina ir laivynas.